Арест на квартиру: какие ограничения ждут владельца в 2025 году
- Арест на квартиру блокирует возможность совершать сделки с жильем, включая куплю-продажу, дарение, залог и наследство.
- Ограничения снимаются после исполнения судебного решения или погашения долга, после чего владелец снова получает право распоряжаться имуществом.
Арест на квартиру временно блокирует возможность совершать любые действия с жильем. Такое ограничение возникает тогда, когда жилье может стать гарантией выполнения судебного или финансового обязательства.
Почему накладывают арест на квартиру?
Арест на квартиру применяют в ситуациях, когда существует угроза, что владелец может скрыть или отчудить недвижимость, пишет 24 Канал со ссылкой на Верховный Суд Украины.
Это чаще всего случается при исполнении судебных решений, когда должник не погашает задолженности добровольно. Также арест возможен в рамках уголовных производств, если жилье может быть доказательством или объектом будущей конфискации. В таких случаях государственные или частные исполнители фиксируют квартиру в перечне имущества, которое нельзя использовать или передавать.
Какие ограничения возникают после ареста?
После внесения сведений в реестр владелец временно теряет возможность распоряжаться квартирой. Невозможно:
- совершать сделки купли-продажи;
- оформить дарение;
- передать жилье в залог;
- передать по наследству.
Нотариальные действия также блокируются, ведь система автоматически показывает ограничения. Фактически арест переводит квартиру в статус "замороженного" имущества, доступ к которому ограничен на период рассмотрения дела или исполнения решения.
Когда решение об аресте считается законным?
Основанием может быть судебное решение, приказ или постановление исполнителя. В каждом случае арест должен осуществляться в рамках конкретного производства и с четким перечнем причин. Если обстоятельства меняются, решение может быть отменено и жилое имущество возвращается владельцу.
Как проверить, квартира под арестом?
Перед оформлением любой сделки с недвижимостью рекомендуется проверять ее в государственных реестрах, отмечают в адвокатском объединении.
Важно! В выписке можно увидеть, наложен ли арест на квартиру, кем именно и на каком основании. Такая проверка позволяет избежать риска приобретения жилья с юридическими проблемами.
Когда арест снимают?
Ограничения прекращаются после исполнения решения, погашения долга или завершения производства. После этого исполнитель или суд выносит документ, на основании которого арест снимают, а информацию удаляют из реестров. С этого момента владелец снова может полностью распоряжаться жильем.
Как узнать кто является владельцем жилья?
Перед покупкой жилья стоит проверить кто является его владельцем. Данные о владельцах недвижимости в Украине хранятся в государственном реестре, доступ к которому можно получить через электронный запрос с помощью цифровой подписи.
Отдельные сервисы позволяют просматривать информацию о недвижимости, если известен идентификационный код лица или код учреждения, что облегчает получение данных, когда точный адрес объекта неизвестен.