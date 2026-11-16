По вашему адресу зарегистрировали чужой дом: Верховный Суд объяснил, что делать

Из-за ошибки сельского совета по адресу вашего земельного участка может оказаться чужой дом – по крайней мере, на бумаге. Верховный Суд разъяснил, что делать владельцу, если из-за такой ошибки он не может зарегистрировать свою недвижимость.

Как из-за ошибки сельского совета женщина не смогла оформить недвижимость

В Киевской области две женщины владели соседними земельными участками, на каждом из которых стоял отдельный жилой дом. Однако из-за ошибки сельсовета дом одной из них в документах получил адрес соседки, что впоследствии привело к судебному спору, пишет "Судебно-юридическая газета".

Путаница началась еще в 2004 году, когда исполком Иванковичского сельсовета принял решение о вводе одного из домов в эксплуатацию. В документе по ошибке указали адрес соседнего участка. Впоследствии по этому адресу выдали свидетельство о праве собственности, а неверные сведения попали в государственный реестр.

Последствия ошибки проявились спустя 14 лет. В 2018 году владелица участка, адрес которого указали в чужих документах, попыталась зарегистрировать свои права на землю. Однако регистратор отказал ей, поскольку по этому адресу уже числился дом другого человека. В сентябре 2024 года женщина обратилась в суд, чтобы обжаловать решение сельсовета и выданное на его основании свидетельство.

Как аннулировать ошибочные документы на недвижимость через суд

Сначала суд отказал женщине, поскольку счел, что аннулирование документов соседки будет чрезмерным вмешательством в ее право собственности. Апелляционный суд вынес противоположное решение, а 1 сентября 2026 года Верховный Суд его поддержал.

Судьи пояснили, что регистрация чужого дома по неверному адресу нарушает права собственника земельного участка, поскольку мешает ему оформить свою недвижимость.

Важно! В подобной ситуации можно требовать через суд отмены ошибочного решения сельсовета и признания недействительным свидетельства о праве собственности. При этом отдельно обжаловать отказ государственного регистратора необязательно, если проблема возникла именно из-за ошибки в документах другого собственника.

В то же время признание свидетельства недействительным не означает, что соседка лишится своего дома. Она остается его владелицей и может оформить документы по правильному адресу.

Напомним, зарегистрировать право собственности на квартиру можно онлайн через портал "Дия". Услуга особенно актуальна для владельцев жилья, право на которое было оформлено до 2013 года, ведь сведений о такой недвижимости может не быть в Государственном реестре вещных прав.