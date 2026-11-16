За вашою адресою зареєстрували чужий будинок: Верховний Суд пояснив, що робити

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Як через помилку сільради жінка не змогла оформити нерухомість

На Київщині дві жінки володіли сусідніми земельними ділянками, на кожній із яких стояв окремий житловий будинок. Однак через помилку сільради будинок однієї з них у документах отримав адресу сусідки, що згодом призвело до судової суперечки, пише "Судово-юридична газета".

Плутанина почалася ще у 2004 році, коли виконком Іванковичівської сільради ухвалив рішення про прийняття одного з будинків в експлуатацію. У документі помилково зазначили адресу сусідньої ділянки. Згодом за цією адресою видали свідоцтво про право власності, а неправильні відомості потрапили до державного реєстру.

Наслідки помилки проявилися через 14 років. У 2018 році власниця ділянки, адресу якої вказали в чужих документах, спробувала зареєструвати свої права на землю. Однак реєстратор відмовив їй, оскільки за цією адресою вже значився будинок іншої людини. У вересні 2024 року жінка звернулася до суду, щоб оскаржити рішення сільради та видане на його підставі свідоцтво.

Як скасувати помилкові документи на нерухомість через суд

Спочатку суд відмовив жінці, оскільки вважав, що скасування документів сусідки буде надмірним втручанням у її право власності. Апеляційний суд ухвалив протилежне рішення, а 1 вересня 2026 року Верховний Суд підтримав його.

Судді пояснили, що реєстрація чужого будинку за неправильною адресою порушує права власника земельної ділянки, оскільки заважає йому оформити свою нерухомість.

Важливо! У подібній ситуації можна вимагати через суд скасування помилкового рішення сільради та визнання недійсним свідоцтва про право власності. При цьому окремо оскаржувати відмову державного реєстратора необов'язково, якщо проблема виникла саме через помилку в документах іншого власника.

Водночас визнання свідоцтва недійсним не означає, що сусідка втратить свій будинок. Вона залишається його власницею та може оформити документи за правильною адресою.

Нагадаємо, зареєструвати право власності на квартиру можна онлайн через портал Дія. Послуга особливо актуальна для власників житла, право на яке оформили до 2013 року, адже відомостей про таку нерухомість може не бути в Державному реєстрі речових прав.