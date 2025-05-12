Украинцам выдают деньги на аренду жилья: кому и сколько

Внутренне перемещенные лица могут получить деньги на аренду жилья. Однако они должны соответствовать определенным критериям.

Подробно о том, кто может получить деньги на аренду жилья и как это происходит, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Минсоцполитики.

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Кто может оформить субсидию на аренду квартиры

Получить деньги на аренду жилья в Украине могут внутренне перемещенные лица. Для этого они должны соответствовать определенным критериям:

на территории, где не ведутся активные боевые действия и которые не оккупированы, такие люди не должны иметь собственного жилья площадью более 13,65 квадратных метров на человека;

их жилье должно быть уничтожено или повреждено.

Кроме того, люди, которые претендуют на субсидию не должны получать пособие на проживание, а также должны:

арендовать жилье на территории, где не ведутся активные боевые действия и нет оккупации;

тратить на аренду более 20% дохода;

соответствовать имущественным критериям.

Какие документы нужны для помощи

Для получения субсидии ВПЛ и владелец жилья должны заполнить и подписать определенные документы:

договор на аренду жилья;

заявление о предоставлении субсидии и компенсации части налогов.

Иногда могут потребоваться копии документов (например, о том, что человек является законным представителем или решение суда).



ВПЛ могут получить деньги на квартиру / Фото grad.ua

Документы следует подать в Пенсионный фонд:

офлайн – в любом сервисном центре ПФУ или ЦНАПе;

онлайн – через портал электронных услуг ПФУ.

"Должно быть две подписи – нанимателя и наймодателя. Этим они удостоверяют договоренности между собой", – отмечают в Минсоцполитики.

Как рассчитать сумму субсидии на аренду

Минсоцполитики разработало калькулятор, который дает возможность рассчитать приблизительный размер субсидии. Стоит заметить, что сервис не гарантирует назначения субсидии, потому что решение принимает Пенсионный фонд после получения и проверки от ВПО всей необходимой информации.

Чтобы воспользоваться калькулятором, нужно ввести определенные данные: