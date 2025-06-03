Как получить деньги на аренду жилья в 2025 году: какие есть возможности
- В Украине действуют государственные и международные программы компенсации расходов на аренду жилья.
- Деньги могут получить ВПЛ и граждан, которые вернулись из-за границы.
В Украине в 2025 году действуют несколько программ денежной помощи на аренду помещений для ВПЛ и граждан, вернувшихся из-за рубежа. Реализуются эти программы как государственными органами, так и международными организациями.
О том, как получить денежную помощь на аренду жилья, читайте в материале 24 Канала.
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Какие есть варианты помощи с арендой жилья
В Украине работают несколько государственных и международных программ, которые направлены на частичную или полную компенсацию расходов на аренду жилья. В основном они направлены на ВПО и украинцев, которые вернулись из-за границы.
Доступные программы помощи:
- Государственная субсидия на аренду жилья для ВПЛ: программа, которая ориентирована на людей, которые вынужденно оставили дом из-за войны. Субсидия предоставляется, если арендная плата превышает 20% совокупного дохода домохозяйства.
- Денежная помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН): в сотрудничестве с благотворительным фондом "Право на защиту" Агентство ООН по делам беженцев реализует программу поддержки ВПЛ. Выплаты покрывают расходы на аренду жилья сроком до 6 месяцев. Программа действует в Киеве, на Киевщине, Днепропетровщине, Полтавщине, Кировоградщине и Запорожье.
Кто имеет право на получение государственной помощи
По законодательству государственная субсидия доступна для:
- ВПЛ, которые переехали из зоны боевых действий или оккупированных территорий;
- людей, чье жилье разрушено или стало непригодным;
- граждан, которые тратят более 30% дохода на аренду;
- украинцев, которые вернулись из-за границы и не имеют где жить.
В Украине на помощь на аренду жилья могут рассчитывать ВПЛ и люди, которые приехали из-за границы / Фото iStock
Условия участия:
- действующий договор аренды на 6 месяцев (по утвержденной форме);
- арендатор и владелец жилья не должны быть родственниками;
- получатель не пользуется другими государственными выплатами на жилье;
- арендодатель не участвует в программе "Приют".
Подать заявление на получение субсидии можно офлайн в отделениях Пенсионного фонда, ЦПАУ или банках-партнерах или онлайн – через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение.
Для этого нужны следующие документы: заявление; договор аренды жилья; документы, подтверждающие статус ВПЛ или другие обстоятельства.
Субсидия предоставляется на 6 месяцев с возможностью продления. Ее размер зависит от арендной ставки, дохода и количества жителей в семье.
Помощь от УВКБ ООН
Международная программа также предусматривает поддержку ВПЛ и лиц, которые вернулись из-за границы и:
- живут в местах временного проживания, которые не подходят для длительного пребывания;
- арендуют жилье с риском выселения или в плохом состоянии.
Условия участия:
- наличие плана обеспечения дальнейшей самостоятельной оплаты жилья (трудоустройство, собственное дело);
- самостоятельный выбор и аренда жилья с предварительной оплатой за 2 месяца (эти средства компенсируются);
- ни один член семьи не должен получать другие аналогичные выплаты.
Чтобы подать заявку, нужно заполнить анкету на сайте БФ "Право на защиту". Отбор не гарантирует участия – с кандидатами контактируют после оценки анкеты и назначают собеседование. В случае одобрения выплаты поступают в цифровой кошелек Vibrant в виде цифровых долларов США. Сообщение о начислении приходит в виде SMS со ссылкой на приложение.