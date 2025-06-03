Как получить деньги на аренду жилья в 2025 году: какие есть возможности

В Украине в 2025 году действуют несколько программ денежной помощи на аренду помещений для ВПЛ и граждан, вернувшихся из-за рубежа. Реализуются эти программы как государственными органами, так и международными организациями.

О том, как получить денежную помощь на аренду жилья, читайте в материале 24 Канала.

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Какие есть варианты помощи с арендой жилья

В Украине работают несколько государственных и международных программ, которые направлены на частичную или полную компенсацию расходов на аренду жилья. В основном они направлены на ВПО и украинцев, которые вернулись из-за границы.

Доступные программы помощи:

Государственная субсидия на аренду жилья для ВПЛ : программа, которая ориентирована на людей, которые вынужденно оставили дом из-за войны. Субсидия предоставляется, если арендная плата превышает 20% совокупного дохода домохозяйства.

: программа, которая ориентирована на людей, которые вынужденно оставили дом из-за войны. Субсидия предоставляется, если арендная плата превышает 20% совокупного дохода домохозяйства. Денежная помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН): в сотрудничестве с благотворительным фондом "Право на защиту" Агентство ООН по делам беженцев реализует программу поддержки ВПЛ. Выплаты покрывают расходы на аренду жилья сроком до 6 месяцев. Программа действует в Киеве, на Киевщине, Днепропетровщине, Полтавщине, Кировоградщине и Запорожье.

Кто имеет право на получение государственной помощи

По законодательству государственная субсидия доступна для:

ВПЛ, которые переехали из зоны боевых действий или оккупированных территорий;

людей, чье жилье разрушено или стало непригодным;

граждан, которые тратят более 30% дохода на аренду;

украинцев, которые вернулись из-за границы и не имеют где жить.



В Украине на помощь на аренду жилья могут рассчитывать ВПЛ и люди, которые приехали из-за границы / Фото iStock

Условия участия:

действующий договор аренды на 6 месяцев (по утвержденной форме);

арендатор и владелец жилья не должны быть родственниками;

получатель не пользуется другими государственными выплатами на жилье;

арендодатель не участвует в программе "Приют".

Подать заявление на получение субсидии можно офлайн в отделениях Пенсионного фонда, ЦПАУ или банках-партнерах или онлайн – через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение.

Для этого нужны следующие документы: заявление; договор аренды жилья; документы, подтверждающие статус ВПЛ или другие обстоятельства.

Субсидия предоставляется на 6 месяцев с возможностью продления. Ее размер зависит от арендной ставки, дохода и количества жителей в семье.

Помощь от УВКБ ООН

Международная программа также предусматривает поддержку ВПЛ и лиц, которые вернулись из-за границы и:

живут в местах временного проживания, которые не подходят для длительного пребывания;

арендуют жилье с риском выселения или в плохом состоянии.

Условия участия:

наличие плана обеспечения дальнейшей самостоятельной оплаты жилья (трудоустройство, собственное дело);

самостоятельный выбор и аренда жилья с предварительной оплатой за 2 месяца (эти средства компенсируются);

ни один член семьи не должен получать другие аналогичные выплаты.

Чтобы подать заявку, нужно заполнить анкету на сайте БФ "Право на защиту". Отбор не гарантирует участия – с кандидатами контактируют после оценки анкеты и назначают собеседование. В случае одобрения выплаты поступают в цифровой кошелек Vibrant в виде цифровых долларов США. Сообщение о начислении приходит в виде SMS со ссылкой на приложение.