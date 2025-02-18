Помыться будет непросто: в Киеве недорого сдают необычную квартиру

В Соломенском районе Киева в аренду предлагают квартиру всего за 4 999 гривен. Однако такая цена имеет свое объяснение.

Объявления о жилье появилось на популярной украинской платформе OLX.UA. Детали об условиях в квартире рассказывает 24 Канал.

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В столице в аренду предлагают специфическое жилье

В Киеве, в Соломенском районе в аренду сдают однокомнатную квартиру. Цена ниже средней – 4 999 гривен. Однако этому есть объяснение – помещения без водоснабжения.

Арендодатель предлагает жилье площадью 31 квадратный метр, однако предупреждает – с базовыми удобствами могут быть проблемы из-за замерзшей трубы. Жителям квартиры придется пользоваться уличным туалетом, а воду в квартиру носить ведрами. Подключение воды возможно, но это требует дополнительной платы – 5 тысяч гривен ежемесячно.

Какие условия есть в квартире

Квартира имеет раздельную планировку и просторную кухню, площадь которой составляет 11 квадратных метров. Также в квартире есть двуспальная кровать, дополнительное спальное место и утюг. По словам владельца, на территории есть терраса, а также гостевой паркинг.

Какой вид имеет квартира: Фото OLX.UA

Квартира имеет и свои преимущества – там можно жить с домашними любимцами любого размера – от маленького кота до большой собаки. Близко к дому расположены школа, детский сад, больница, поликлиника, парк, магазины, кафе, остановки общественного транспорта.

По условиям аренды комиссию оплачивать не нужно, оплата проживания только за первый месяц проживания. Минимальный срок аренды – 1 месяц.