Американка показала крошечный дом, где даже нельзя встать: как он выглядит

Девушка из США удивила сеть, когда показала свой крошечный дом. Видео быстро стало вирусным, ведь пользователи не могли поверить, как можно жить в столь ограниченном пространстве

Где расположен и как выглядит дом?

Дом находится в Хьюстоне, штат Техас. Его доставили на участок уже собранным, поэтому владелице оставалось только обустроить интерьер по своему усмотрению, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток breshajeanae.

Площадь жилья составляет около 37 квадратных метров, хотя фактически имеет два этажа – основной и мансарду. Внешне сооружение выглядит как обычный дом, имеет деревянные стены и большие окна.

Внутри пространство максимально оптимизировано, ведь каждый сантиметр имеет практическое назначение, что больше напоминает современные квартиры-студии. Сразу у дверей расположена основная жилая зона, которая сочетает кухню и небольшую гостиную.

Кухня оборудована базовыми бытовыми приборами, небольшой столешницей и шкафами для хранения. Рядом находится санузел, который, несмотря на минимальные размеры, имеет душ, унитаз и раковину. На первом этаже также предусмотрено спальное место, но владелица решила использовать его иначе.

Больше всего внимания привлекает мансарда, куда ведет узкая лестница. Именно там расположена основная спальня, но высота потолка составляет всего 90 сантиметров. Из-за этого стоять в полный рост невозможно, поэтому передвигаться приходится сидя или на четвереньках. В этой зоне все же поместилась кровать, комод, тумбочки и небольшой уголок для отдыха.

Спальня в крошечном доме / Скриншот 24 Канала

Владелица рассказала, что решила перенести спальню наверх, а комнату на первом этаже превратила в гардеробную. По ее словам, это позволяет иметь больше места там, где она проводит больше всего времени в течение дня.

К слову, американка приобрела дом всего за 68 тысяч фунтов стерлингов, это около 4 миллионов гривен. Для примера, по данным Zillow, в Хьюстоне средняя стоимость жилья составляет 300 тысяч фунтов стерлингов, что вчетверо дороже за крошечный дом.

Как отреагировали в комментариях?

Под видео развернулась активная дискуссия, ведь пользователи воспринимали этот дом по-разному. Одни восхищались рациональным планированием и умением владелицы адаптировать пространство под свои нужды. Они отмечали, что такой формат жилья может быть отличным вариантом для минималистов или людей, которые стремятся уменьшить свои расходы на жилье.

Другие же комментаторы выражали обеспокоенностья из-за низкого потолка в мансарде. Некоторые признавались, что чувствовал бы сильный дискомфорт, находясь в таком ограниченном пространстве, особенно во время сна. Часть пользователей писала, что у них возникло ощущение клаустрофобии уже во время просмотра видео.

В то же время нашлись и те, кто обратил внимание на эстетику дома. Они отмечали уютный дизайн, большое количество естественного света и продуманное размещение мебели. Некоторые зрители даже заявили, что хотели бы пожить в таком доме хотя бы некоторое время.

