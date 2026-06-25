Квартира передается сразу: что нужно знать перед оформлением дарственной
Дарение квартиры часто кажется самым простым способом передать жилье родственнику или близкому человеку. Однако после заключения такого договора владелец меняется сразу, поэтому перед оформлением следует разобраться в налогах, расходах и рисках.
Чем дарственная отличается от завещания
После оформления дарственной квартира сразу переходит к новому владельцу, пишет 24 Канал.
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Договор необходимо заверить у нотариуса, а право собственности – зарегистрировать в государственном реестре. После этого человек, получивший жилье, может им распоряжаться.
Завещание не передает квартиру сразу. Оно вступает в силу только после смерти владельца. До этого жилье остается его имуществом, а само завещание можно изменить или отменить.
Есть ещё одно важное условие: дарение должно быть безвозмездным. В договоре нельзя прописать, что квартиру передают в обмен на деньги, уход, проживание или другие услуги. Если такие условия появляются, документ уже не соответствует сути дарственной.
Какие налоги нужно уплатить при дарении квартиры
Налоги зависят от того, в каких отношениях находятся даритель и одаряемый. Если квартиру передают родственнику первой степени родства, налог уплачивать не нужно.
Для других родственников или посторонних людей правила другие. В таком случае необходимо уплатить 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. Если квартиру получает человек, не являющийся гражданином Украины, ставка выше – 18% НДФЛ и 5% военного сбора.
Помимо налогов, необходимо учесть оплату услуг нотариуса, государственную регистрацию и оценку имущества в отдельных случаях. В целом оформление дарственной может стоить примерно от 8 до 12 тысяч гривен.
Какие риски несет договор дарения квартиры
Больше всего рисков возникает тогда, когда дарственную используют не для передачи жилья в дар, а вместо договора купли-продажи. Так стороны могут пытаться сократить расходы, но для человека, который фактически платит за квартиру, это опасно.
В договоре дарения оплата не фиксируется. Если после оформления возникнет спор, доказать передачу денег будет сложно. А если суд установит, что дарственная скрывала продажу квартиры, договор могут признать недействительным.
Перед оформлением также стоит проверить саму квартиру: нет ли долгов, споров или ограничений. Долги предыдущего владельца не переходят автоматически, но из-за них могут возникнуть конфликты с коммунальными службами или проблемы с пользованием жильем.
Можно ли аннулировать договор дарения
В жизни нередко возникают ситуации, когда кто-то из родственников подарил другому жилье, а затем из-за ссор или по другой причине решил его забрать. При этом многие думают, что можно просто передумать и отменить договор дарения, но это не так.
Однако дарственную не отменят автоматически в таком случае. Человеку нужно не просто обратиться в правоохранительные органы. Даже возбуждение уголовного дела недостаточно.