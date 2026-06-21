Можно ли расторгнуть договор дарения

Изменения намерений бывшего владельца недостаточно, чтобы вернуть недвижимость или другое имущество обратно, объясняют юристы компании "Наказ".

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Гражданский кодекс Украины (статья 727) четко предусматривает единственное основание для аннулирования дарственной. Новый владелец имущества должен совершить умышленное преступление против дарителя или его ближайших родственников. Например, посягнуть на его имущество, здоровье или даже жизнь.

Но дарственную не отменят автоматически в таком случае. Человек должен не просто обратиться в правоохранительные органы. Даже возбуждение уголовного дела недостаточно.

Только получив на руки окончательный обвинительный приговор суда в отношении лица, которому был сделан подарок, человек может требовать расторжения договора дарения, отмечают юристы.

Как еще можно вернуть имущество

Есть также несколько норм в Гражданском кодексе, которые позволяют аннулировать дарственную и вернуть свое имущество. Впрочем, эти правила сложно применить именно к недвижимости.

Во-первых, наследники имеют право требовать расторжения договора дарения, если одаряемый лишил жизни дарителя.

Во-вторых, даритель может вернуть вещь, которая имеет для него исключительную ценность, культурную или нематериальную, например семейную реликвию, если существует угроза ее безвозвратной утраты.

Однако к квартирам или домам последняя норма не относится, ведь суд вряд ли признает обычную недвижимость произведением искусства.

Почему необходимо действовать быстро

При этом юристы отмечают, что даритель должен действовать оперативно, если хочет вернуть свое имущество. Ведь даже если одаряемый совершит преступление против него, существуют обстоятельства, которые не позволят отменить дарственную:

если квартиру или дом уже продали другому человеку;

если недвижимость переподарили;

если имущество заложили.

Жилье в таком случае считается собственностью нового покупателя, поскольку закон находится на стороне добросовестного приобретателя.

Обратите внимание! Отменить дарственную можно и на основании общих норм гражданского законодательства. Основанием для этого может быть недееспособность человека на момент подписания документов, психическое состояние, из-за которого он не осознавал своих действий, а также заключение договора под давлением, из-за угроз или обмана. Кроме того, суд может учесть ситуации, когда человек подписал документы из-за крайне сложных жизненных обстоятельств и фактически не имел другого выбора.