Чи можна скасувати договір дарування

Зміни намірів колишнього власника недостатньо, щоб повернути нерухомість чи інше майно назад, пояснюють юристи компанії "Наказ".

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Цивільний кодекс України (стаття 727) чітко передбачає єдину підставу для анулювання дарчої. Новий власник майна має скоїти умисний злочин проти дарувальника або його найближчих членів родини. Наприклад, зазіхнути на його майно, здоров'я чи навіть життя.

Але дарчу не скасують автоматично в такому випадку. Людина має не просто звернутися до правоохоронних органів. Навіть відкриття кримінального провадження замало.

Лише отримавши на руки фінальний обвинувальний вирок суду щодо особи, якій зробили подарунок, людина може вимагати розірвання договору дарування, наголошують юристи.

Як ще можна повернути майно

Є також кілька норм у Цивільному кодексі, які дозволяють скасувати дарчу та повернути своє майно. Втім, ці правила складно застосувати саме до нерухомості.

По-перше, спадкоємці мають право вимагати розірвати договір дарування, якщо обдарований позбавив життя дарувальника.

По-друге, дарувальник може повернути річ, яка має для нього виняткову цінність, культурну чи нематеріальну, як-от сімейна реліквія, якщо є загроза втратити її безповоротно.

Однак квартири чи будинку остання норма не стосується, адже суд навряд визнає звичайну нерухомість витвором мистецтва.

Чому необхідно діяти швидко

При цьому юристи наголошують, що дарувальник має діяти оперативно, якщо хоче повернути своє майно. Адже навіть якщо обдарований вчинить злочин проти нього, існують обставини, які не дозволять скасувати дарчу:

якщо квартиру чи будинок вже продали іншій людині;

якщо нерухомість передарували;

якщо майно заставили.

Житло в такому разі вважається власністю нового покупця, оскільки закон знаходиться на боці добросовісного набувача.

Зауважте! Скасувати дарчу можна і через загальні норми цивільного законодавства. Підставою для цього може бути недієздатність людини на момент підписання документів, психічний стан, через який вона не усвідомлювала своїх дій, а також укладення договору під тиском, через погрози чи обман. Крім того, суд може врахувати ситуації, коли людина підписала документи через вкрай складні життєві обставини та фактично не мала іншого вибору.