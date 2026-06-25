Чим дарча відрізняється від заповіту

Після оформлення дарчої квартира одразу переходить до нового власника, пише 24 Канал.

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Договір потрібно посвідчити в нотаріуса, а право власності – зареєструвати в державному реєстрі. Після цього людина, яка отримала житло, може ним розпоряджатися.

Заповіт не передає квартиру одразу. Він починає діяти лише після смерті власника. До цього житло залишається його майном, а сам заповіт можна змінити або скасувати.

Є ще одна важлива умова: дарування має бути безоплатним. У договорі не можна прописати, що квартиру передають в обмін на гроші, догляд, проживання чи інші послуги. Якщо такі умови з'являються, документ уже не відповідає суті дарчої.

Які податки треба сплатити при даруванні квартири

Податки залежать від того, ким дарувальник і обдарований є одне одному. Якщо квартиру передають родичу першого ступеня споріднення, податок сплачувати не потрібно.

Для інших родичів або сторонніх людей правила інші. У такому разі потрібно сплатити 5% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору. Якщо квартиру отримує людина, яка не є громадянином України, ставка вища – 18% ПДФО і 5% військового збору.

Окрім податків, треба врахувати оплату послуг нотаріуса, державну реєстрацію та оцінку майна в окремих випадках. Загалом оформлення дарчої може коштувати приблизно від 8 до 12 тисяч гривень.

Які ризики має договір дарування квартири

Найбільше ризиків виникає тоді, коли дарчу використовують не для передачі житла в подарунок, а замість договору купівлі-продажу. Так сторони можуть намагатися зменшити витрати, але для людини, яка фактично платить за квартиру, це небезпечно.

У договорі дарування оплату не фіксують. Якщо після оформлення виникне спір, довести передачу грошей буде складно. А якщо суд встановить, що дарча приховувала продаж квартири, договір можуть визнати недійсним.

Перед оформленням також варто перевірити саму квартиру: чи немає боргів, спорів або обмежень. Борги попереднього власника не переходять автоматично, але через них можуть виникнути конфлікти з комунальними службами або проблеми з користуванням житлом.

Чи можна скасувати договір дарування

У житті нерідко трапляються ситуації, коли хтось із родичів подарував іншому житло, а потім через сварки чи іншої причини, вирішив його забрати. При цьому багато хто думає, що можна просто передумати й скасувати договір дарування, але це не так.

Але дарчу не скасують автоматично в такому випадку. Людина має не просто звернутися до правоохоронних органів. Навіть відкриття кримінального провадження замало.