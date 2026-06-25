Чем дарственная отличается от завещания

После оформления дарственной квартира сразу переходит к новому владельцу, пишет 24 Канал.

Смотрите также 5,5 миллиарда гривен за "лишние" метры: где украинцы заплатили больше всего налога

Договор необходимо заверить у нотариуса, а право собственности – зарегистрировать в государственном реестре. После этого человек, получивший жилье, может им распоряжаться.

Завещание не передает квартиру сразу. Оно вступает в силу только после смерти владельца. До этого жилье остается его имуществом, а само завещание можно изменить или отменить.

Есть ещё одно важное условие: дарение должно быть безвозмездным. В договоре нельзя прописать, что квартиру передают в обмен на деньги, уход, проживание или другие услуги. Если такие условия появляются, документ уже не соответствует сути дарственной.

Какие налоги нужно уплатить при дарении квартиры

Налоги зависят от того, в каких отношениях находятся даритель и одаряемый. Если квартиру передают родственнику первой степени родства, налог уплачивать не нужно.

Для других родственников или посторонних людей правила другие. В таком случае необходимо уплатить 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. Если квартиру получает человек, не являющийся гражданином Украины, ставка выше – 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Помимо налогов, необходимо учесть оплату услуг нотариуса, государственную регистрацию и оценку имущества в отдельных случаях. В целом оформление дарственной может стоить примерно от 8 до 12 тысяч гривен.

Какие риски несет договор дарения квартиры

Больше всего рисков возникает тогда, когда дарственную используют не для передачи жилья в дар, а вместо договора купли-продажи. Так стороны могут пытаться сократить расходы, но для человека, который фактически платит за квартиру, это опасно.

В договоре дарения оплата не фиксируется. Если после оформления возникнет спор, доказать передачу денег будет сложно. А если суд установит, что дарственная скрывала продажу квартиры, договор могут признать недействительным.

Перед оформлением также стоит проверить саму квартиру: нет ли долгов, споров или ограничений. Долги предыдущего владельца не переходят автоматически, но из-за них могут возникнуть конфликты с коммунальными службами или проблемы с пользованием жильем.

Можно ли аннулировать договор дарения

В жизни нередко возникают ситуации, когда кто-то из родственников подарил другому жилье, а затем из-за ссор или по другой причине решил его забрать. При этом многие думают, что можно просто передумать и отменить договор дарения, но это не так.

Однако дарственную не отменят автоматически в таком случае. Человеку нужно не просто обратиться в правоохранительные органы. Даже возбуждение уголовного дела недостаточно.