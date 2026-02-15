Заброшенный дом гнил 15 лет, пока один человек не помог разгадать его тайну

Более 15 лет заброшенный дом в Великобритании разрушался и создавал проблемы для соседей. Никто не мог выяснить, кому принадлежит недвижимость, пока случайный сигнал не помог найти владелицу.

Почему заброшенный дом стал проблемой для соседей?

Детали о доме, его историю и владельца рассказывает Mirror.

Марк Ирвин с семьей жил рядом с заброшенной частью викторианского дома в Норвиче. Крыша проседала, в помещениях поселились голуби и крысы, обваливались потолки.

Соседи пытались найти владельца недвижимости через письма и проверки в земельном кадастре, но безрезультатно. Руина не только портила вид улицы, но и начала влиять на состояние жилья Марка.



Дом был в ужасном состоянии / Фото Mirror

Как удалось установить владельца и спасти дом?

Все изменилось после того, как местный житель сообщил об объекте компании You Spot Property, занимающейся поиском и выкупом заброшенной недвижимости. После трехлетних поисков и урегулирования наследственных вопросов компания приобрела дом за 60 тысяч фунтов.

Выяснилось, что предыдущей владелицей жилья была женщина с инвалидностью, которая унаследовала имущество 15 лет назад. Эшли жила всего в нескольких улицах от здания, но не могла ухаживать за ним по состоянию здоровья.

После очистки дома от гнили и мусора и ремонта сосед получил возможность выкупить дом и планирует превратить его в семейное жилье или подготовить к продаже.

В результате выиграли все: район избавился от руин, владелица продала проблемную недвижимость, а инициатор сообщения получил вознаграждение.

Что известно о других заброшенных домах?

В английском городе Уиган исследователи наткнулись на шестикомнатный дом, сохранивший атмосферу 1970-х годов. Внутри остались телевизоры старого образца, пустые бутылки, документы и частные фотографии бывших жителей. Вероятно, в доме до конца жизни проживала пожилая пара. После их смерти дом остался заброшенным – в этих стенах время будто замерло.

Шведский блогер Антон Ворманн приобрел заброшенный дом недалеко от Токио за 25 тысяч долларов и показывает процесс его ремонта в соцсетях. Здание было в критическом состоянии, он сам убирал территорию, обновлял традиционные элементы и работал с местными мастерами, сохраняя национальный характер дома. В видео он демонстрирует каждый этап работ и рассказывает о бюрократических сложностях и поиске специалистов для восстановления сооружения.