Более 1300 шин вместо кирпичей: как выглядит этот автономный дом в США

В США продается необычный автономный дом, построенный из старых автомобильных шин. Дом практически не зависит от привычных коммуникаций, а внутри него находится 20-метровая теплица.

Как выглядит автономный дом, построенный из автомобильных шин

Дом расположен в штате Вайоминг. Владельцы построили его в 2011 году, использовав 1 343 автомобильных шины, плотно утрамбованные землей, пишет Realtor.com.

Жилая площадь составляет около 139 квадратных метров, внутри обустроены две спальни. Сейчас дом продается за 625 тысяч долларов, а владельцы в основном использовали его как место для загородного отдыха.

Электроэнергию дом получает от солнечных панелей и ветрогенератора. На случай перебоев есть дизельный генератор, а для нагрева воды предусмотрена резервная система на пропане. Воду собирают с крыши, но на участке также есть скважина. Для охлаждения дома используется пассивная геотермальная система.

Как выглядит дом, построенный из автомобильных шин / Фото Realtor.com

Внутри обустроили теплицу длиной примерно 20 метров. Стены отделали штукатуркой вручную, а в декоре и освещении использовали стеклянные бутылки. На потолке оставили очищенные от коры деревянные балки, а часть пола сделали из каменных плит и кирпича с измельченными ракушками. В интерьере также есть стеклянные двери и отдельные стеклянные стены.

На кухне установили сосновые шкафы ручной работы с вырезанными ромбовидными вставками, плиточную столешницу и декоративный фартук. Также есть энергосберегающий холодильник. В спальной зоне обустроили кровать, а в ванной установили ванну на ножках с душем и системой воздушного массажа.

Вместе с домом продается участок площадью около 22 гектаров. Он граничит с большой территорией государственных земель, а на самом участке имеются хозяйственные постройки для хранения. Отдельно подготовлена ровная площадка, где после получения разрешений можно построить гараж или еще один дом.

Напомним, в горах Колорадо пара построила автономный дом из 700 старых автомобильных шин. Он расположен на высоте более 3 400 метров, но даже зимой внутри может быть до 27 градусов тепла.