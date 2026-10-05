Як виглядає автономний будинок, збудований з автомобільних шин

Будинок розташований у штаті Вайомінг. Власники звели його у 2011 році, використавши 1 343 автомобільні шини, щільно утрамбовані землею, пише Realtor.com.

Площа житла – близько 139 квадратних метрів, усередині облаштовані дві спальні. Зараз будинок продають за 625 тисяч доларів, а власники переважно використовували його як місце для заміського відпочинку.

Електроенергію будинок отримує від сонячних панелей і вітрогенератора. На випадок перебоїв є дизельний генератор, а для нагрівання води передбачена резервна система на пропані. Воду збирають із даху, але на ділянці також є свердловина. Для охолодження будинку використовують пасивну геотермальну систему.

Як виглядає будинок, збудований з автомобільних шин / Фото Realtor.com

Усередині облаштували теплицю завдовжки приблизно 20 метрів. Стіни оздобили штукатуркою вручну, а в декорі та освітленні використали скляні пляшки. На стелі залишили очищені від кори дерев'яні балки, а частину підлоги зробили з кам'яних плит і цегли з подрібненими мушлями. В інтер'єрі також є скляні двері та окремі скляні стіни.

На кухні встановили соснові шафи ручної роботи з вирізьбленими ромбоподібними вставками, плиткову стільницю та декоративний фартух. Також є енергоощадний холодильник. У спальній зоні облаштували ліжко, а у ванній встановили ванну на ніжках із душем і системою повітряного масажу.

Разом із будинком продають ділянку площею близько 22 гектарів. Вона межує з великою територією державних земель, а на самій ділянці є господарські споруди для зберігання. Окремо підготували рівний майданчик, де після отримання дозволів можна звести гараж або ще один будинок.

Нагадаємо, у горах Колорадо пара збудувала автономний будинок із 700 старих автомобільних шин. Він розташований на висоті понад 3 400 метрів, але навіть узимку всередині може бути до 27 градусів тепла.