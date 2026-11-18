Дом в Нью-Йорке, прославившийся благодаря романтической комедии "Вам письмо" с Мэг Райан и Томом Хэнксом, выставлен на продажу почти за 4 миллиона долларов. За узнаваемым фасадом располагаются несколько отдельных квартир, а ежегодный налог на недвижимость достигает почти 80 тысяч долларов.

Как выглядит дом из фильма "Вам письмо" и сколько он стоит

Дом расположен на Верхнем Вест-Сайде Манхэттена. Именно здесь, по сюжету романтической комедии "Вам письмо" 1998 года, жила Кэтлин Келли – героиня Мэг Райан, владелица небольшого книжного магазина. В фильме также снялся Том Хэнкс, а само здание стало узнаваемым благодаря появлению на экране, пишет Лесли Гарфилд.

Дом из культового фильма с Мег Райан / Фото Лесли Гарфилд

Недвижимость продается за 3,95 миллиона долларов. Помимо стоимости приобретения, будущему владельцу придется учесть немалые расходы на содержание дома. Только ежегодный налог на недвижимость составляет 79 664 доллара.

Пятиэтажное здание с подвалом имеет площадь примерно 546 квадратных метров, хотя его ширина составляет всего около шести метров. Внутри обустроено 14 комнат, в том числе восемь спален и девять ванных комнат. Несмотря на то, что снаружи дом выглядит как одна большая резиденция, его внутреннее пространство разделено на несколько отдельных жилых помещений.

Дом из культового фильма с Мег Райан / Фото Leslie Garfield

Для владельца предусмотрена двухуровневая квартира с выходом в частный сад. В ее интерьере есть современная винтовая лестница, а для комфорта установлена система центрального кондиционирования. Помимо этой квартиры, в доме расположены еще шесть отдельных жилых помещений. Новый владелец сможет оставить нынешнюю планировку или переоборудовать здание в соответствии со своими потребностями.

Дом из культового фильма с Мег Райан / Фото Лесли Гарфилд

Напомним, ч недалеко от Парижа ведется реконструкция необычного жилого комплекса Les Espaces d'Abraxas, где снимали фильм я "Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2". На реставрацию 18-этажного здания выделили 16,3 миллиона евро.