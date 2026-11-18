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Як виглядає будинок із фільму "Вам лист" та скільки він коштує

Будинок розташований на Верхньому Вест-Сайді Манхеттена. Саме тут за сюжетом романтичної комедії "Вам лист" 1998 року мешкала Кетлін Келлі – героїня Мег Раян, яка володіла невеликою книгарнею. У фільмі також зіграв Том Генкс, а сама будівля стала впізнаваною завдяки появі на екрані, пише Leslie Garfield.

Будинок із культового фільму з Мег Раян / Фото Leslie Garfield

Нерухомість продають за 3,95 мільйона доларів. Окрім вартості придбання, майбутньому власнику доведеться врахувати чималі витрати на утримання будинку. Лише щорічний податок на нерухомість становить 79 664 долари.

П'ятиповерхова будівля з підвалом має площу приблизно 546 квадратних метрів, хоча її ширина становить лише близько шести метрів. Усередині облаштовано 14 кімнат, зокрема вісім спалень і дев'ять ванних кімнат. Попри те, що зовні будинок виглядає як одна велика резиденція, його внутрішній простір поділений на кілька окремих житлових приміщень.

Будинок із культового фільму з Мег Раян / Фото Leslie Garfield

Для власника передбачена дворівнева квартира з виходом до приватного саду. В її інтер'єрі є сучасні гвинтові сходи, а для комфорту встановлено центральне кондиціонування. Крім цієї квартири, у будинку розташовані ще шість окремих житлових приміщень. Новий власник зможе залишити нинішнє планування або переобладнати будівлю відповідно до своїх потреб.

Будинок із культового фільму з Мег Раян / Фото Leslie Garfield

Нагадаємо, поблизу Парижа реконструюють незвичайний житловий комплекс Les Espaces d'Abraxas, де знімали фільм "Голодні ігри: Переспівниця. Частина 2". На відновлення 18-поверхової будівлі виділили 16,3 мільйона євро.