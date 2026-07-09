Жизнь на крыше старого здания: как в центре Лондона появился необычный дом

В центре Лондона появился частный дом, который построили не на отдельном участке, а прямо на крыше викторианского складского здания. Архитекторы превратили крышу в полноценное жилое пространство – с садом, террасами и видами на город.

Как на крыше старого склада появился частный дом

Трехэтажный дом House on a Hill расположен в Ковент-Гардене, на крыше старого складского здания в Смартс-Плейс, пишет Dezeen.

Архитекторы из David Kohn Architects не хотели, чтобы дом выглядел как обычная надстройка над историческим зданием. Они восприняли крышу как отдельный городской участок – словно холм в густонаселенном центре Лондона. Именно отсюда и произошло название проекта.

Дом на крыше в центре Лондона / Фото Dezeen

Эта идея прослеживается и во внешнем виде дома. Его фасад сделали ступенчатым, с изогнутыми и угловыми эркерами. Они напоминают элементы традиционной жилой архитектуры, но в то же время выделяют дом среди крыш Ковент-Гардена.

Что внутри необычного пентхауса

Основные жилые помещения размещены на нижнем уровне. Здесь находятся гостиная, библиотека и столовая, которые выходят на террасу и открывают вид на центр Лондона.

Интерьер дома / Фото Dezeen

Между этими комнатами нет дверей, поэтому их можно использовать и как отдельные зоны, и как одно длинное пространство для гостей. В библиотеке сделали высокую изогнутую полку, повторяющую форму эркера, а в гостиной и столовой обустроили слегка волнистые потолки.

На другом уровне расположены спальни и кабинет. Их сделали чуть глубже от края фасада, поэтому у комнат появились отдельные балконные террасы. Вдоль северной стены разместили кухню, ванные комнаты, лифт и лестницу.

Как сад создает уединение в центре Лондона

Одной из главных деталей дома стал сад на крыше. Деревья и многолетние растения дают тень, закрывают жилье от посторонних взглядов и создают ощущение отдельного дома посреди плотной застройки.

Из комнат открывается вид сквозь зелень на панораму Лондона. Снаружи дом облицовали темным сливовым кирпичом с бледным раствором. Темный кирпич перекликается с окружающей застройкой, но в то же время отделяет новый дом от старого склада.

Напомним, в Великобритании часто восстанавливают старые постройки и придают им новое назначение. Например, супружеская пара превратила старую железнодорожную станцию в отель для туристов. В бывших служебных помещениях обустроили жилые комнаты, а старые вагоны переоборудовали под номера для гостей.