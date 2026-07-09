Як на даху старого складу з'явився приватний будинок

Триповерховий будинок House on a Hill розташований у Ковент-Гардені, на даху старої складської будівлі в Смартс-Плейс, пише Dezeen.

Архітектори David Kohn Architects не хотіли, щоб дім виглядав як звичайна надбудова над історичною будівлею. Вони сприйняли дах як окрему міську ділянку – ніби пагорб у щільному центрі Лондона. Саме звідси й назва проєкту.

Будинок на даху у центрі Лондона / Фото Dezeen

Цю ідею видно і в зовнішньому вигляді будинку. Його фасад зробили ступінчастим, із вигнутими та кутовими еркерами. Вони нагадують елементи традиційної житлової архітектури, але водночас роблять будинок помітним серед дахів Ковент-Гардена.

Що всередині незвичного пентхауса

Головні житлові простори розмістили на нижньому рівні. Тут є вітальня, бібліотека та їдальня, які виходять у бік тераси й мають краєвиди на центр Лондона.

Інтер'єр будинку / Фото Dezeen

Між цими кімнатами немає дверей, тому їх можна використовувати і як окремі зони, і як один довгий простір для гостей. У бібліотеці зробили високу вигнуту полицю, яка повторює форму еркера, а у вітальні та їдальні облаштували ледь хвилясті стелі.

На іншому рівні розташовані спальні та кабінет. Їх зробили трохи глибше від краю фасаду, тому біля кімнат з'явилися відокремлені балконні тераси. Уздовж північної стіни зібрали кухню, ванні кімнати, ліфт і сходи.

Як сад створює приватність у центрі Лондона

Однією з головних деталей будинку став сад на даху. Дерева та багаторічні рослини дають затінок, закривають житло від сторонніх поглядів і створюють відчуття окремого дому посеред щільної забудови.

З кімнат відкривається вид крізь зелень на панораму Лондона. Зовні будинок облицювали темною сливовою цеглою з блідим розчином. Темна цегла перегукується з навколишньою забудовою, але водночас відділяє новий дім від старого складу.

Нагадаємо, у Британії часто відновлюють старі споруди й дають їм нову функцію. Наприклад, подружжя перетворило стару залізничну станцію на готель для туристів. У колишніх службових приміщеннях облаштували житлові кімнати, а старі вагони переобладнали під номери для гостей.