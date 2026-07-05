В мире есть дома шириной менее метра: там даже живут люди

Многие об этом не знают, но люди могут жить в довольно необычных домах. Например, речь идет о зданиях, которые необычно малы.

Что известно о самых узких домах мира

Один из таких – La Estrecha в Валенсии, Испания, о чем сообщает Atlas Obscura.

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La Estrecha – это чрезвычайно узкое здание, которое имеет рекордно самый узкий фасад в Европе. Ширина фасада La Estrecha составляет всего 107 сантиметров.

Именно поэтому его можно считать самым узким домом в Европе, а возможно – и в мире,

– говорится в материале.

Но не все так просто. За этот "титул" идет настоящая конкуренция.

Например, в Амстердаме фасад дома Singel 7 имеет ширину всего 105 сантиметров. Однако за чрезвычайно узкой передней частью скрывается дом стандартной ширины.

Интересен также тот факт, что дом La Estrecha изначально был обычным семейным жилищем. Каждый из его пяти этажей состоял всего из одной комнаты.

Фото открытые источники

Фото открытые источники

На первом этаже работала семейная ювелирная лавка. А выше уже располагались небольшая столовая и спальни, соединенные винтовой лестницей.

То есть узких домов на самом деле очень много. И некоторые из них могут служить жильем для кого-то, а не просто инсталляцией или местной достопримечательностью.

Что еще известно об узких домах

Напомним, что мы уже писали о самом узком доме. Его ширина в самом узком месте составляет всего 72 сантиметра, а максимальная ширина конструкции – 122 сантиметра.

Речь идет о Keret House. Он расположен в Варшаве.