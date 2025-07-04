Украинка построила дом в пустыне Калифорнии: как он выглядит

Украинский архитектор Анастасия Дудик представила собственный проект жилого дома в Калифорнии. Он привлек внимание ведущих архитектурных изданий.

О том, как женщина обустроила дом, 24 Канал рассказывает со ссылкой на ArchDaily.

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Проект украинки в Калифорнии

Украинский архитектор и дизайнер-самоучка Анастасия Дудик разработала проект жилого дома в пустыне в Калифорнии. Женщина назвала его "Хата". Проект она описывает как пример футуристического примитивизма. На создание концепции ее вдохновили воспоминания о бруталистской архитектуре советской эпохи и футуристические купольные формы, характерные для американской архитектуры ХХ века.

Здание, которое имеет площадь 158 квадратных метров, предназначено для временного отдыха и расположено в пустынной местности вблизи городка Пайониртаун – популярного среди кинопроизводителей как локация для съемок вестернов.

Как выглядит жилье

Перед домом размещен навес для авто, а ко входу ведет лестница. Задняя часть сооружения имеет круглый бассейн и зону отдыха с амфитеатральными скамейками вокруг костра.

Основу дома составляет монолитная бетонная оболочка с круглыми отверстиями для окон. На тыловой стороне обустроен большой стеклянный выход.

Как выглядит дом / Фото с сайта ArchDaily

Отверстия и край конструкции подсвечиваются люминесцентными лентами, что создают мягкое свечение в темное время суток.

Дом имеет круглую форму и разделен на две части: в одной расположена открытая зона с кухней, гостиной и столовой, в другой – две отдельные спальные комнаты.

Если внешний фасад украшен в белом цвете, то внутренние оштукатуренные стены воспроизводят фактуру природного бетона.

В гостиной есть мягкий угловой диван. Для изготовления мебели использовали натуральную древесину и нержавеющую сталь. В ванной каменные мойки придают пространству естественной эстетики.

Бетонная конструкция обеспечивает пассивное сохранение тепла в доме, а также обладает огнестойкими свойствами и выдерживает сейсмические нагрузки.