Украинка построила дом в пустыне Калифорнии: как он выглядит
- Украинский архитектор Анастасия Дудик создала проект жилого дома под названием "Хата" в пустыне Калифорнии
- Дом площадью 158 квадратных метров имеет круглую форму, бетонную конструкцию и включает зоны отдыха с бассейном, кухней, гостиной, двумя спальнями, используя натуральные материалы для мебели.
Украинский архитектор Анастасия Дудик представила собственный проект жилого дома в Калифорнии. Он привлек внимание ведущих архитектурных изданий.
О том, как женщина обустроила дом, 24 Канал рассказывает со ссылкой на ArchDaily.
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Проект украинки в Калифорнии
Украинский архитектор и дизайнер-самоучка Анастасия Дудик разработала проект жилого дома в пустыне в Калифорнии. Женщина назвала его "Хата". Проект она описывает как пример футуристического примитивизма. На создание концепции ее вдохновили воспоминания о бруталистской архитектуре советской эпохи и футуристические купольные формы, характерные для американской архитектуры ХХ века.
Здание, которое имеет площадь 158 квадратных метров, предназначено для временного отдыха и расположено в пустынной местности вблизи городка Пайониртаун – популярного среди кинопроизводителей как локация для съемок вестернов.
Как выглядит жилье
Перед домом размещен навес для авто, а ко входу ведет лестница. Задняя часть сооружения имеет круглый бассейн и зону отдыха с амфитеатральными скамейками вокруг костра.
Основу дома составляет монолитная бетонная оболочка с круглыми отверстиями для окон. На тыловой стороне обустроен большой стеклянный выход.
Как выглядит дом / Фото с сайта ArchDaily
Отверстия и край конструкции подсвечиваются люминесцентными лентами, что создают мягкое свечение в темное время суток.
Дом имеет круглую форму и разделен на две части: в одной расположена открытая зона с кухней, гостиной и столовой, в другой – две отдельные спальные комнаты.
Если внешний фасад украшен в белом цвете, то внутренние оштукатуренные стены воспроизводят фактуру природного бетона.
В гостиной есть мягкий угловой диван. Для изготовления мебели использовали натуральную древесину и нержавеющую сталь. В ванной каменные мойки придают пространству естественной эстетики.
Бетонная конструкция обеспечивает пассивное сохранение тепла в доме, а также обладает огнестойкими свойствами и выдерживает сейсмические нагрузки.