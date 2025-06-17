Девушка купила заброшенный дом за 1 доллар и превратила его в жилье мечты: результат впечатляет
- Британка купила заброшенный дом за 1 доллар и вместе с отцом восстановила его.
- Теперь это уютное и современное жилье, о котором мечтала девушка.
Британка Тиа решилась купить старый заброшенный дом менее чем за 1 доллар. Вместе с отцом девушка сделала там капитальный ремонт – теперь это жилье мечты.
Ремонт длился около 9 месяцев. Каждый процесс работ Тиа снимала на видео, которое впоследствии появилось на ютюбе, рассказывает 24 Канал.
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Дом использовали как склад более 30 лет
Состояние здания было критическим настолько, что в какой-то момент его хотели отдать пожарным на сожжение. Последние 30 лет его использовать просто как склад.
Я показываю вам весь процесс превращения этого заброшенного дома в дом моей мечты от начала до конца. В нем не было ни тепла, ни воды, ни электричества,
– рассказала Тиа.
Среди основных работ: замена прогнивших деревянных конструкций крыши, восстановление пола, проведение электрики и сантехники, установка новых окон.
После завершения основных работ девушка занялась интерьером. В конце видео она показала "до" и "после" в гостиной, кухни и в ванной комнате.
Британка сделала капитальный ремонт вместе с отцом: видео
Сколько стоил ремонт
Общие расходы составили 29 тысяч фунтов, то есть около 1,6 миллиона гривен. Расходы девушка покрыла средствами с продажи предыдущего жилья и доходами с блогерской деятельности.
Хотелось бы, чтобы больше людей делали ремонт вместо того, чтобы сносить старые дома. Вы все сделали такую замечательную работу!
– написал один из пользователей в комментариях.
Еще один коментор добавил: "Самое крутое то, что ты сделала все это со своим папой". Этот проект будет их общим воспоминанием на всю жизнь.