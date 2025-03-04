Недвижимость под Киевом: что можно купить до 10 тысяч долларов

На Киевщине можно купить дома за 10 тысяч долларов и даже меньше. Это далеко не элитная недвижимость, однако с землей и часто коммуникациями.

Какие именно дома можно купить под столицей за несколько тысяч долларов, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Минфин.

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Недорогие дома под Киевом

На площадках по купле-продаже жилья увеличилось количество объявлений о продаже дешевых домов, расположенных на расстоянии 40 – 100 километров от Киева. Часть из них продают наследники, другую – владельцы, которые выехали после полномасштабного вторжения России за границу.

На профильных сайтах можно найти объявления с ценами в 10 тысяч долларов и ниже.

Например, за 3 тысячи продают дом площадью 52 квадратных метра на участке 12 соток в селе Рогозов Бориспольского района (54 километров от Киева). Дом надо ремонтировать.



Дом на Киевщине, который продают за 3 тысячи долларов / Фото с портала DIM.RIA

В селе Дрозды Белоцерковского района за 4 тысячи долларов предлагают дом площадью 52 квадратных метра на участке 25 соток с садом. Однако там нет ни газа, ни воды, дом также нужно ремонтировать.

предлагают дом площадью 52 квадратных метра на участке 25 соток с садом. Однако там нет ни газа, ни воды, дом также нужно ремонтировать. В селе Синица Богуславского района на продажу за 4,5 тысячи долларов выставили дом площадью 50 квадратов на участке 52 сотки. Там 3 комнаты, есть газ, можно подключить воду. За столько же можно купить дом на 40 квадратов и участок 7,5 сотки в селе Великополовецкое возле Сквиры.

выставили дом площадью 50 квадратов на участке 52 сотки. Там 3 комнаты, есть газ, можно подключить воду. За столько же можно купить дом на 40 квадратов и участок 7,5 сотки в селе Великополовецкое возле Сквиры. За 5 тысяч долларов можно стать владельцем дома на 35 квадратов в селе Острийки Белоцерковского района. Есть участок – 32 сотки.

можно стать владельцем дома на 35 квадратов в селе Острийки Белоцерковского района. Есть участок – 32 сотки. 8 тысяч долларов стоит дом на 22 квадрата с участком 9,2 сотки в селе Великая Дымерка Броварского района (30 километров от Киева). Там можно подключить газ, во дворе есть скважина на воду.

стоит дом на 22 квадрата с участком 9,2 сотки в селе Великая Дымерка Броварского района (30 километров от Киева). Там можно подключить газ, во дворе есть скважина на воду. В селе Черепин (возле Тетиева) за 10 тысяч долларов продают дом на 70 квадратных метров с участком 40 соток. Есть газ и санузел в доме. Более того, в доме есть мебель и бытовая техника. За такую же сумму предлагают дом в селе Тадиевка площадью 60 квадратов на участке 45 соток. Дом имеет все коммуникации, выход к реке, сад.



Дом под Киевом, который продают за 10 тысяч долларов / Фото OLX

Большинство из дешевых домов – старые, их нужно ремонтировать, не везде есть коммуникации. Однако почти везде с домами продают и земельный участок.

Плюсы и минусы покупки бюджетного дома в селе

Столичный риелтор Ирина Луханина в комментарии изданию рассказала, что старые дома в Киевской области продают по цене земли, а то и дешевле.

В 40 километрах от Киева "голый" участок под застройку в 25 соток стоит примерно 8 - 10 тысяч долларов,

– отметила риелтор.

По ее словам, дом на участке, даже если он старый, имеет свои преимущества:

небольшой бюджет;

наличие адреса – в будущем можно оформить не как новое строительство, а как реконструкцию, что сэкономит время и деньги;

наличие коммуникаций или возможность быстро подключить их;

старые дома, которые продают, расположены в уже застроенных и заселенных микрорайонах.

Среди минусов приобретение старого дома, если покупатель не планирует в нем жить или сдавать в аренду, а хочет строить на этом участке новый – дополнительное налогообложение.