"Замершее во времени" село назвали самым красивым местом страны: чем оно особенное

Живописное село Бир, расположенное на побережье Девона, назвали самым очаровательным местом в Британии. Она возглавила престижный рейтинг лучших живописных деревень всей страны.

Бир возглавил рейтинг по версии влиятельного издания The Telegraph, пишет 24 Канал. Авторы исследования назвали его идиллическим уголком, поражающим своей аутентичностью, историческим шармом и великолепной природой.

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Село Бир – путешествие в прошлое

На официальном сайте общины указано: "Наше село воплощает представление о классическом английском приморском отдыхе. Каждый уголок создан для идеальной однодневной поездки или более длительного отдыха в лучших традициях".

Деревня расположена на побережье Девона / Фото Pecorama

Бир производит впечатление места, где будто остановилось время, позволяя путешественникам окунуться в аутентичную атмосферу традиционной Англии. На центральной улице сохранились старомодные пабы и магазины, многие из которых передавались из поколения в поколение.

В Бири чувствуется дух рассказов Энид Блайтон (известная английская подростковая писательница – 24 Канал) с традиционным английским имбирным пивом. Это очень приятное место, которое сохраняет старомодный шарм,

– описывают село журналисты.

Центр Бора / Фото istock

Исторически на этой территории проживали контрабандисты, которые прятались в пещерах и между скал. Их импровизированные помещения сохраниться и по сей день – их используют ловцы крабов.

В Бор можно добраться на автомобиле или поезде от ближайших городов Эксминстер и Эксетер. Вариантов жилья для путешественников там есть много что в центре села, что на окраинах.