Нужен владелец, который спасет здание: на Киевщине продают исторический "дворец"

На Киевщине на продажу выставили историческое здание бывший "дворец Браницких". Его цена – 20 тысяч долларов.

О том, что известно об истории здания и его продаже, 24 Канал рассказывает со ссылкой на проект "Украина Инкогнита".

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На Киевщине продают дворец

В селе Роскошная, что входит в Ставищенскую общину Белоцерковского района Киевской области, выставили на продажу историческое здание – бывший "дворец Браницких". Его цена – 20 тысяч долларов.

Прямо над прудом. Вид роскошный,

– говорится в сообщении.

Представители проекта "Украина Инкогнита" отметили, что "только добросовестный адекватный владелец может спасти это здание". Ведь нынешние его хозяева не слишком интересуются сохранением исторического сооружения.

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Что известно о дворце

Имение основал граф Францишек Ксаверий Браницкий во второй половине 18 века. В те времена он был важным культурным и хозяйственным центром. На территории были дворец, парк, оранжереи, а также вспомогательные здания. До ныне сохранились только некоторые постройки, в частности и дом управляющего, который и выставили на продажу.

Этот дом был возведен в начале 20 века. Здание имеет башню из кирпича и дерева. Крыши сейчас покрыты шифером.

В советские времена там был инкубатор. Поэтому на дворец здание сейчас не слишком похоже. В частной собственности он оказался именно как инкубатор.

Заметим, что несколько имений и дворцов Браницких осталось со времен, когда территории современной Украины входили в Речь Посполитую. Браницкие – это польский шляхетский род.