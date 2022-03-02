Пережил бомбежки во время Второй мировой и обстрел россиян: история Дворца труда в Харькове

Что известно о монументальном сооружении, которое занимает целый квартал между площадью Конституции, Павловской площадью и улицей Квитки-Основьяненко, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Telegraf.

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История доходного дома

В 1914 году архитектор Ипполит Претро, который имел французско-шведские корни и работал в Петербурге, создал проект доходного дома для страхового общества "Россия". Цель заключалась не только в построении жилого комплекса, но и в создании архитектурного символа надежности и прогресса. Уже в 1916 году строительство завершили – невероятно быстро как для объекта такого масштаба.

Сооружение возвели в стиле модерн с вкраплениями неоклассицизма. Фасад украшали скульптуры античных богов и аллегорические фигуры с щитом и якорем – символами защиты, стабильности и страхования. Однако уникальность здания проявлялась не только в его внешнем виде. Внутри сделали три внутренних двора: два закрытых и один проходной. Центральный двор выполнял функцию пассажа, который объединял основные части квартала.

Вид здания в 1917 году / Фото из фейсбука "Харьков История" На первом этаже были магазины и торговые площади, а на верхних – большие 6-комнатные и 8-комнатные квартиры, предназначенные для состоятельных арендаторов. Но роскошная жизнь в новостройке продолжалась недолго.

Национализация здания и появление Дворца труда

После революционных событий 1917 года дом национализировали. Там разместили Народный комиссариат труда и Всеукраинский Совет профсоюзов. С тех пор сооружение получило новое название – Дворец труда.

Во время Второй мировой войны здание подверглось серьезным разрушениям от бомбардировок. Однако после завершения боевых действий городские власти приняли решение о его восстановлении. Архитекторы сохранили как внешний вид, так и внутреннюю планировку, что позволило оставить Дворец труда частью исторического наследия Харькова.



Вид Дворца труда в Харькове после бомбардировок во время Второй мировой / Фото из фейсбука "Харьков История"

В мирные десятилетия сооружение продолжало служить городу. В ней работали офисы, студии, общественные организации и предприятия.