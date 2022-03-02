Пережил бомбежки во время Второй мировой и обстрел россиян: история Дворца труда в Харькове
- Дворец труда в Харькове – выдающийся архитектурный памятник с долгой историей.
- В наши дни он был серьезно поврежден во время российской атаки.
Одной из самых известных и величественных архитектурных памятников Харькова является Дворец труда. Здание имеет долгую историю и, к сожалению, серьезно пострадало в результате атаки россиян в 2022 году.
Что известно о монументальном сооружении, которое занимает целый квартал между площадью Конституции, Павловской площадью и улицей Квитки-Основьяненко, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Telegraf.
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Обстрел здания оккупантами
2 марта 2022 года российский ракетный обстрел задел Дворец труда. Удар разрушил верхние этажи, крышу, выбило окна, серьезные повреждения получили внутренние конструкции и инженерные сети.
В марте 2022 года россияне обстреляли Дворец труда / Фото Валерии Емец, Суспільне Харків
Здание оказалось в критическом состоянии. Но уже к осени 2023 года его удалось частично восстановить его: отремонтировали крышу, коммуникации, заменили сотни окон и дверей. Реставрационные работы продолжаются при поддержке специального фонда по восстановлению Дворца труда.