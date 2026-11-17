Соучредитель Nvidia Дженсен Хуанг владеет недвижимостью, на приобретение которой он потратил более 53 миллионов долларов. Самый дорогой объект – роскошная усадьба в Сан-Франциско стоимостью более 38 миллионов долларов с видом на знаменитый мост "Золотые Ворота".

Как выглядит особняк соучредителя Nvidia стоимостью 38 миллионов долларов

Самая дорогая недвижимость Дженсена Хуанга расположена в престижном районе Пасифик-Хайтс в Сан-Франциско, в части города, известной как Голд-Кост. Миллиардер приобрел его в 2017 году за более чем 38 миллионов долларов, пишет Realtor.com.

Площадь дома составляет примерно 1 059 квадратных метров, а из его окон открывается вид на знаменитый мост "Золотые Ворота".

Поместье отличается отделкой из известняка и изогнутой крышей. Внутри обустроен домашний кинотеатр, тренажерный зал, две винные комнаты и лифт. На территории есть просторная терраса, летняя кухня и гараж на три автомобиля. Строительство поместья длилось почти четыре года.

Какая еще недвижимость есть у Дженсена Хуанга

Еще в 2003 году Хуанг приобрел дом в Лос-Альтос-Хиллз в Калифорнии за 6,9 миллиона долларов. Он расположен примерно в 24 километрах от штаб-квартиры Nvidia. Двухэтажный дом площадью более 650 квадратных метров имеет шесть спален. Вокруг него обустроена зеленая территория с бассейном в курортном стиле.

Другой дом миллиардера находится на острове Мауи на Гавайях. Хуанг приобрел его в 2004 году за 7,8 миллиона долларов. Жилая площадь составляет примерно 743 квадратных метра, внутри есть семь спален.

Дом окружен густой зеленью и расположен в закрытом комплексе Wailea Resort недалеко от океана. Комплекс занимает около 4,25 гектара, а на его территории находится всего 15 объектов недвижимости. В общей сложности на приобретение этих трех домов Хуанг потратил примерно 53 миллиона долларов.

Напомним, ч Актер Джим Керри выставил на продажу свой особняка на острове Мауи на Гавайях за 35 миллионов долларов. Дом площадью около 438 квадратных метров имеет три спальни, а на территории обустроен бассейн с гротом и горкой.