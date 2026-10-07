Как выглядит поместье Джима Керри на Гавайях, которое он продает

Дом Джима Керри на острове Мауи сейчас стоит 35 миллионов долларов – более чем вдвое больше, чем в 2016 году. Поместье продается полностью меблированным, пишет Realtor.com.

Площадь поместья – около 438 квадратных метров. Внутри есть три спальни и 4,5 ванные комнаты. Поместье расположено на участке площадью почти один акр у пляжа Keawakapu Beach, а сам участок простирается вдоль океана примерно на 52 метра.

Сам дом расположен чуть дальше от воды. Между ним и океаном простирается большой зеленый газон с кокосовыми пальмами, поэтому с территории открывается вид на побережье.

Поместье Джима Керри на Гавайях / Фото Realtor.com

Дом спроектирован так, чтобы жилые помещения гармонично сочетались с открытыми зонами и террасой, а из комнат открывался вид на океан. Внутри – высокие потолки и открытая планировка, а большая гостиная полностью выходит на крытую каменную террасу.

Интерьер выполнен в светлом прибрежном стиле. На кухне установлены два больших острова и белые шкафы, а в столовой стоит большой деревянный стол. Рядом также есть несколько зон для отдыха.

Интерьер дома / Фото Realtor.com

Больше всего в главной спальне привлекает внимание подвесная кровать-качель. Там также установили окна от пола до потолка, а в ванной комнате при спальне есть отдельная ванна и две раковины.

На территории также обустроили большую зону отдыха. Бассейн свободной формы расположен среди природных камней, в нем есть грот, горка и мелкая зона для отдыха в воде. Рядом стоит отдельная гидромассажная ванна, а сам бассейн окружают тропическая зелень и высокие кокосовые пальмы.

Напомним, ч Том Холланд превратил дом XIX века в Лондоне в современное жилье, где теперь живет вместе с Зендеей. После реконструкции в доме появились шесть спален, домашний кинотеатр и спортзал.