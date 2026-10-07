Як виглядає маєток Джима Керрі на Гаваях, який він продає

Будинок Джима Керрі на острові Мауї нині коштує 35 мільйонів доларів – більш ніж удвічі більше, ніж у 2016 році. Маєток продають повністю мебльованим, пише Realtor.com.

Площа маєтку – близько 438 квадратних метрів. Усередині є три спальні та 4,5 ванні кімнати. Маєток розташований на ділянці площею майже один акр біля пляжу Keawakapu Beach, а сама ділянка простягається вздовж океану приблизно на 52 метри.

Сам будинок розташований трохи далі від води. Між ним та океаном простягається великий зелений газон із кокосовими пальмами, тому з території відкривається вид на узбережжя.

Маєток Джима Керрі на Гаваях / Фото Realtor.com

Будинок спланували так, щоб житлові приміщення поєднувалися з відкритими зонами та терасою, а з кімнат відкривався вид на океан. Усередині високі стелі та відкрите планування, а велика вітальня повністю відкривається на криту кам'яну терасу.

Інтер'єр витриманий у світлому прибережному стилі. На кухні облаштували два великі острови та білі шафи, а в їдальні стоїть великий дерев'яний стіл. Поруч також є кілька зон для відпочинку.

Інтер'єр будинку / Фото Realtor.com

Найбільше у головній спальні привертає увагу підвісне ліжко-гойдалка. Там також зробили вікна від підлоги до стелі, а у ванній кімнаті при спальні є окрема ванна та дві раковини.

На території також облаштували велику зону відпочинку. Басейн вільної форми розташований серед природного каміння, у ньому є грот, гірка та мілка зона для відпочинку у воді. Поруч стоїть окрема гідромасажна ванна, а сам басейн оточують тропічна зелень і високі кокосові пальми.

Нагадаємо, Том Голланд перетворив будинок XIX століття в Лондоні на сучасне житло, де тепер живе разом із Зендеєю. Після реконструкції у будинку з'явилися шість спалень, домашній кінотеатр і спортзал.