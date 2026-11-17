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Який вигляд має маєток співзасновника Nvidia за 38 мільйонів доларів

Найдорожчий маєток Дженсена Хуанга розташований у престижному районі Пасифік-Гайтс у Сан-Франциско, в частині міста, відомій як Gold Coast. Мільярдер придбав його у 2017 році за понад 38 мільйонів доларів, пише Realtor.com.

Площа будинку становить приблизно 1 059 квадратних метрів, а з його вікон відкривається краєвид на знаменитий міст Золота Брама.

Маєток вирізняється вапняковим оздобленням і вигнутим дахом. Усередині облаштовано домашній кінотеатр, тренажерний зал, дві винні кімнати та ліфт. На території є простора тераса, літня кухня й гараж на три автомобілі. Будівництво маєтку тривало майже чотири роки.

Яку ще нерухомість має Дженсен Хуанг

Ще у 2003 році Хуанг придбав будинок у Лос-Альтос-Гіллз у Каліфорнії за 6,9 мільйона доларів. Він розташований приблизно за 24 кілометри від штаб-квартири Nvidia. Двоповерховий будинок площею понад 650 квадратних метрів має шість спалень. Навколо нього облаштована зелена територія з басейном у курортному стилі.

Інший будинок мільярдера розташований на острові Мауї на Гаваях. Хуанг придбав його у 2004 році за 7,8 мільйона доларів. Площа житла становить приблизно 743 квадратні метри, усередині є сім спалень.

Будинок оточений густою зеленню та розташований у закритому комплексі Wailea Resort поблизу океану. Комплекс займає близько 4,25 гектара, а на його території є лише 15 об'єктів нерухомості. Загалом на придбання цих трьох будинків Хуанг витратив приблизно 53 мільйони доларів.

Нагадаємо, актор Джим Керрі виставив на продаж свій маєток на острові Мауї на Гаваях за 35 мільйонів доларів. Будинок площею близько 438 квадратних метрів має три спальні, а на території облаштовано басейн із гротом і гіркою.