Ипотека под 3% есть, квартир нет: почему военные не могут купить жилье

Военные могут получить ипотеку под 3% по программе "еОселя", однако воспользоваться ею на практике удается не всем. Даже после одобрения банка покупка жилья часто срывается из-за ограничений программы и продавцов.

Почему продавцы не хотят работать с "еОселей"?

Продавцы квартир часто отдают предпочтение покупателям с наличными, поскольку такие сделки проходят быстрее, пишут Новости.LIVE.

Оформление через программу занимает больше времени, а это создает риски из-за возможных изменений курса и задержки с оплатой.

Дополнительно влияет нежелание проходить проверки и раскрывать детали сделки. Часть владельцев стремится избежать лишнего внимания к продаже, поэтому выбирает более простой вариант даже по более низкой цене. Поэтому военные могут иметь одобренный кредит, но не находят жилье, которое реально можно купить по программе.

Какое жилье подходит под программу и почему это проблема?

Программа ограничивает выбор жилья по возрасту дома, отмечается на сайте "еОселя". Льготная ставка распространяется преимущественно на объекты, построены не более 10 лет назад, поэтому значительная часть вторичного рынка автоматически не подходит.

Есть также четкие нормы площади нормы площади:

52,5 квадратных метра – для одного или двух человек;

21 квадратный метр – дополнительно на каждого следующего члена семьи.

Если квартира больше, разницу нужно платить самостоятельно, что увеличивает общую сумму. В результате военные чаще вынуждены выбирать новостройки. Именно там легче найти жилье, которое соответствует требованиям, однако цены на такие квартиры обычно выше.

Какие финансовые и юридические риски учитывают банки?

Банки оценивают не только право на участие в программе, но и финансовое состояние заемщика. Учитывают уровень дохода, наличие кредитов и общую нагрузку, а также то, остаются ли средства после ежемесячного платежа.

Отдельное внимание уделяют стабильности доходов. Из-за специфики службы выплаты могут быть неравномерными, что повышает риски для кредитора.

К слову, значение имеют условия сохранения льготной ставки. Если военный увольняется по неизвестным причинам, ставка может вырасти до рыночного уровня, что существенно меняет сумму ежемесячных платежей.

Что выгоднее: аренда или "еОселя"?