Чому продавці не хочуть працювати з "єОселею"?

Продавці квартир часто віддають перевагу покупцям із готівкою, оскільки такі угоди проходять швидше, пишуть Новини.LIVE.

Дивіться також Квартири у ЖК Sister тепер можна придбати в іпотеку за програмою єОселя

Оформлення через програму займає більше часу, а це створює ризики через можливі зміни курсу і затримки з оплатою.

Додатково впливає небажання проходити перевірки та розкривати деталі угоди. Частина власників прагне уникнути зайвої уваги до продажу, тому обирає простіший варіант навіть за нижчою ціною. Через це військові можуть мати схвалений кредит, але не знаходять житло, яке реально можна купити за програмою.

Яке житло підходить під програму і чому це проблема?

Програма обмежує вибір житла за віком будинку, зазначається на сайті "єОселя". Пільгова ставка поширюється переважно на об'єкти, збудовані не більше ніж 10 років тому, тому значна частина вторинного ринку автоматично не підходить.

Є також чіткі норми площі:

52,5 квадратного метра – для однієї або двох осіб;

21 квадратний метр – додатково на кожного наступного члена сім'ї.

Якщо квартира більша, різницю потрібно сплачувати самостійно, що збільшує загальну суму. У результаті військові частіше змушені обирати новобудови. Саме там легше знайти житло, яке відповідає вимогам, однак ціни на такі квартири зазвичай вищі.

Які фінансові та юридичні ризики враховують банки?

Банки оцінюють не лише право на участь у програмі, а й фінансовий стан позичальника. Враховують рівень доходу, наявність кредитів і загальне навантаження, а також те, чи залишаються кошти після щомісячного платежу.

Окрему увагу приділяють стабільності доходів. Через специфіку служби виплати можуть бути нерівномірними, що підвищує ризики для кредитора.

До слова, значення мають умови збереження пільгової ставки. Якщо військовий звільняється з невідомих причин, ставка може зрости до ринкового рівня, що суттєво змінює суму щомісячних платежів.

Що вигідніше: оренда чи "єОселя"?