Квадратные метры будут рассчитываться по-новому: как изменились условия программы "еОсели"

В программе "еОселя" обновили нормы площади жилья, которое можно приобрести по льготной ипотеке. Новые пределы были определены отдельно для квартир и жилых домов, а допустимая площадь будет зависеть от количества человек в семье.

Как изменились нормы жилой площади в рамках программы "еОселя"

Правительство изменило подход к нормативной площади жилья в рамках программы "еОселя", сообщает Правительственный портал.

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Теперь для заемщиков отдельно определены пределы для квартир и частных домов. Это важно еще на этапе выбора недвижимости, ведь жилье должно соответствовать не только финансовым условиям программы, но и установленным нормам площади.

Для квартир будут действовать следующие нормативы:

для одного человека – 52,5 квадратных метра ;

; для семьи из двух или трех человек – 73,5 квадратных метра ;

; на каждого следующего члена семьи, начиная с четвертого, будет добавляться еще 21 квадратный метр;

максимальная нормативная площадь квартиры – 115,5 квадратных метра.

То есть для одного человека и небольшой семьи предел будет фиксированным. Если же в семье больше человек, доступная площадь будет увеличиваться постепенно – на 21 квадратный метр за каждого следующего члена семьи. В то же время даже для большой семьи будет действовать верхний предел, поэтому купить по программе квартиру любой площади не получится.

Для жилых домов нормы будут выше:

для одного человека – 62,5 квадратных метра;

для семьи из двух или трех человек – 83,5 квадратных метра ;

; на каждого следующего члена семьи будет добавляться ещё 21 квадратный метр;

максимальная нормативная площадь дома – 125,5 квадратных метра.

Таким образом, для частных домов предусмотрена большая площадь, чем для квартир. Разница составляет 10 квадратных метров как для одного человека, так и для семьи из двух или трех человек, и для максимального предела.

Отдельно меняется подход к определению состава семьи. В программе будут учитываться дети в возрасте до 21 года. Именно от количества членов семьи будет зависеть, на какую нормативную площадь сможет рассчитывать заемщик.

Новые правила позволяют точнее оценить доступное жилье еще до подачи заявки. Заемщик сможет ориентироваться не только на стоимость квартиры или дома, но и на то, соответствует ли объект нормам программы.

Каким сертификатом можно оплатить первый взнос по ипотеке "єОселя"

Для оплаты первого взноса по программе "єОселя" можно использовать сертификат "єВідновлення". Именно этот механизм уже предусмотрен действующими правилами программы.

В то же время сертификат "єВідновлення" пока нельзя применять для погашения уже оформленного ипотечного кредита, поскольку это еще не предусмотрено законодательством.