Первый взнос или денежная помощь: как регионы помогают участникам программы "еОсели"

Региональные и местные программы поддержки в рамках "еОсели" уже помогли 1 700 украинцам сократить расходы на покупку жилья. Участникам могут компенсировать часть процентной ставки, первоначального взноса или выплатить фиксированную сумму.

В каких городах украинцы получили компенсации

Больше всего участников получили помощь во Львовской области. В регионе часть процентной ставки по ипотеке компенсировали 635 заемщикам, сообщило "Укрфинжитло".

В Одесской области поддержкой воспользовался 471 участник программы, а в Закарпатье – 142. В сумме на эти три области приходится большинство украинцев, которым уже помогли сократить расходы на приобретение собственного жилья.

Всего в Украине действует 27 региональных и местных программ поддержки в рамках "еОсели". По состоянию на начало июля 2026 года по ним было выплачено более 35,5 миллиона гривен компенсаций.

Конкретные условия зависят от области или общины. Поэтому участники программы в разных регионах могут рассчитывать на разный размер и вид помощи.

Какую помощь оказывают в рамках местных программ

Часть областей и общин компенсирует заемщикам процентную ставку по кредиту. Благодаря этому участник вносит меньше собственных средств в течение периода, определенного местной программой.

В других регионах можно получить помощь с первоначальным взносом. Отдельные общины вместо этого выплачивают фиксированную сумму, которую участник может направить на покупку жилья по программе.

Местные власти также самостоятельно определяют, кто имеет право на такую поддержку. В перечень получателей могут входить военнослужащие, ветераны, внутренне перемещенные лица, медики, педагоги и ученые.

В то же время список не ограничивается только этими категориями. Области и общины могут добавлять других участников в зависимости от собственных программ и предусмотренных в них условий. Поэтому перед оформлением ипотеки стоит проверить, действует ли дополнительная поддержка в конкретном регионе и какие расходы она покрывает.

Напомним, с 17 июля для ветеранов будут действовать отдельные льготные условия программы "еОсели". Ставка составит 3% годовых в течение первых 10 лет и 6% в последующие 10 лет. Ветераны также смогут совместить ипотеку с другими программами поддержки, в частности получить компенсацию части первоначального взноса, платежей за первый год кредитования и расходов на оформление сделки.