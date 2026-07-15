У який містах українці отримали компенсації

Найбільше учасників отримали допомогу на Львівщині. У регіоні частину відсоткової ставки за іпотекою компенсували 635 позичальникам, повідомило Укрфінжитло.

На Одещині підтримкою скористався 471 учасник програми, а на Закарпатті – 142. Разом на ці три області припадає більшість українців, яким уже допомогли зменшити витрати на придбання власного житла.

Загалом в Україні діє 27 регіональних і місцевих програм підтримки в межах "єОселі". Станом на початок липня 2026 року за ними виплатили понад 35,5 мільйона гривень компенсацій.

Конкретні умови залежать від області або громади. Тому учасники програми в різних регіонах можуть розраховувати на різний розмір і вид допомоги.

Яку допомогу надають у межах місцевих програм

Частина областей і громад компенсує позичальникам відсоткову ставку за кредитом. Завдяки цьому учасник сплачує менше власних коштів протягом визначеного місцевою програмою періоду.

В інших регіонах можна отримати допомогу з першим внеском. Окремі громади замість цього виплачують фіксовану суму, яку учасник може спрямувати на купівлю житла за програмою.

Місцева влада також самостійно визначає, хто має право на таку підтримку. До переліку отримувачів можуть входити військовослужбовці, ветерани, внутрішньо переміщені особи, медики, педагоги та науковці.

Водночас список не обмежується лише цими категоріями. Області та громади можуть додавати інших учасників залежно від власних програм і передбачених у них умов. Тому перед оформленням іпотеки варто перевірити, чи діє додаткова підтримка у конкретному регіоні та які витрати вона покриває.

Нагадаємо, з 17 липня для ветеранів діятимуть окремі пільгові умови "єОселі". Ставка становитиме 3% річних упродовж перших 10 років і 6% у наступні 10 років. Ветерани також зможуть поєднати іпотеку з іншими програмами підтримки, зокрема отримати компенсацію частини першого внеску, платежів за перший рік кредитування та витрат на оформлення угоди.