"еОселя" не всегда дешевле рынка: в каких областях квартиры стоят дешевле

Купить жилье по государственной программе можно далеко не по каждому объявлению на рынке. В июне под программу "еВосстановление" подходила почти треть предложений, а под программу "еОселя" – менее чем каждое десятое.

Какая часть жилья подходит под программы "еОселя" и "еВосстановление"

В июне 2026 года наибольший выбор был у покупателей, которые могут воспользоваться программой "єВідновлення", сообщили аналитики DIM.RIA.

Смотрите также Атаки изменили рынок жилья на Лукьяновке: какова стоимость квартир в Шевченковском районе

Под эту программу подходили 26,8% объявлений о продаже жилья. Для "єОсели" предложений было значительно меньше – всего 8,8% от рынка.

Больше всего жилья для "еОсели" было в Киевской области, где под программу подпадали 16,9% предложений. В Волынской области доля составляла 16,1%, в Сумской – 11%, в Ровенской – 9,9%. Меньше всего таких вариантов было в Запорожской области – 1%, в Николаевской – 2%, в Одесской – 3,9%.

По программе "єВідновлення" выбор шире. В Сумской области под программу подходили 56,2% объявлений, в Черкасской – 52,4%, во Львовской – 43,9%, в Днепропетровской – 41,2%. Меньше всего подходящих предложений было в Одесской области – 15,3%, Ивано-Франковской – 17,3% и Хмельницкой – 19,5%.

Спрос на "еОселю" также различается в зависимости от региона. Наиболее активно жилье по этой программе искали в Киевской области, Киеве, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Львовской областях. Наибольший дефицит предложений наблюдался в Запорожской области: там на одно объявление приходилось 14 потенциальных покупателей. В Черкасской области соотношение составляло 1 к 11, в Черновицкой – 1 к 10.

Спрос на программу "еВосстановление" ниже. В большинстве регионов доля поисковых запросов не превышала 1%, а самый высокий показатель был зафиксирован в Одесской области – 1,4%.

В каких областях квартиры по программе "єОселя" дешевле рыночных

Жилье, подходящее под программу "єОселя", не везде дешевле средних рыночных цен. В Киеве однокомнатная квартира по этой программе в среднем стоила 94,9 тысячи долларов. Это на 13% больше, чем средняя цена однокомнатной квартиры на рынке.

Во Львовской области покупатели могли найти варианты дешевле рыночных. Там такая квартира стоила в среднем 73 тысячи долларов – на 9% меньше рыночного уровня.

Наибольшая разница наблюдалась в Ивано-Франковской области. Средняя цена однокомнатной квартиры по программе "еОселя" составляла 62,3 тысячи долларов. Это на 21% ниже рыночного уровня. В Одесской области такая квартира стоила 54,9 тысячи долларов, то есть на 13% меньше средней рыночной цены.

В то же время в некоторых регионах квартиры по данным "єОселя" были дороже среднерыночных. В Запорожской области средняя цена составляла 19,2 тысячи долларов, что на 19% выше рыночной. На Волыни такие квартиры стоили 57,1 тысячи долларов и были дороже на 12%.

В Закарпатской области средняя цена достигала 72,1 тысячи долларов, в Николаевской – 24,4 тысячи долларов. В обеих областях это на 10% выше средней рыночной цены.

Какое жилье чаще покупают украинцы

Покупатели все чаще выбирают квартиры меньшей площади. Средняя площадь жилья в заключенных сделках составляла около 48 квадратных метров. Для домов средняя площадь была больше – около 70 квадратных метров.

То, что есть в продаже, не всегда соответствует тому, что ищут покупатели. В продаже преобладают более просторные квартиры, средняя площадь которых превышает 65 квадратных метров. То есть покупатели чаще ищут более компактное жилье, чем те квартиры, которых больше всего в продаже.