Компенсация за разрушенное жилье: какие документы нужны для "еВосстановления"

Владельцы жилья, поврежденного или разрушенного в результате войны, могут получить до 500 тысяч гривен на ремонт или жилищный сертификат для приобретения другого жилья. Однако для получения компенсации по программе "еВосстановление" необходимо подготовить документы, подтверждающие право на выплаты.

Какие документы необходимы для получения компенсации за поврежденное жилье

Как напомнили эксперты ОО "ВПЛ Украины", государственную помощь можно получить на ремонт поврежденного жилья, приобретение другого жилья или строительство частного дома.

Подать заявление можно через "Дию", ЦПАУ или нотариуса. Для этого необходимо заранее сообщить о повреждении недвижимости и подготовить такие документы:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

документ, подтверждающий льготный статус, если таковой имеется.

При подаче заявления также необходимо указать актуальный адрес электронной почты. Обязательным условием является регистрация права собственности в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Если сведений о квартире или доме там нет, их необходимо внести до оформления компенсации.

В зависимости от вида компенсации могут понадобиться дополнительные документы, в частности справка об отсутствии судимости или согласие совладельцев жилья. Фотографии выполненного ремонта и приобретенных стройматериалов понадобятся позже, когда владелец будет отчитываться об использовании средств.

Сколько денег выплачивают на ремонт квартир и домов

Сумма компенсации зависит от повреждений, которые установит комиссия при осмотре недвижимости. Программа "еВосстановление" предусматривает такие максимальные выплаты:

до 350 тысяч гривен на ремонт квартиры;

до 500 тысяч гривен на восстановление частного дома.

Средства поступают на специальную карту "еВосстановление", которую можно открыть в одном из банков-партнеров программы. Если назначенная компенсация превышает 200 тысяч гривен, ее выплачивают двумя частями. Сначала владелец получает 70% суммы, а остальные 30% – после подачи промежуточного отчета об использовании средств.

Как получить компенсацию за полностью разрушенное жилье

Если квартира или дом не подлежат восстановлению, владелец может получить жилищный сертификат. Его используют для приобретения другого жилья на первичном или вторичном рынке. Сертификат действует в течение 5 лет с даты выдачи.

Владельцы разрушенных частных домов также могут выбрать денежную компенсацию на строительство нового жилья вместо сертификата. Для этого необходимо иметь земельный участок, зарегистрировать уведомление о начале строительных работ и подать заявление на получение средств.

Напомним, если разрушенная квартира имеет нескольких собственников, каждый из них может отдельно получить жилищный сертификат по программе "еВосстановление". Сумма компенсации распределяется в соответствии с долями в собственности, а полученные сертификаты можно объединить для приобретения совместного жилья.