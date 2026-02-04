Эпштейн и дом во Львове: что за вилла фигурирует в скандальных файлах
- Американский финансист Джеффри Эпштейн интересовался покупкой дома во Львове на улице Бориса Романицкого, 24 в 2017 году.
- Дом был построен в 1894 году в стиле неоренессанса, и сейчас в нем проживают люди.
Американский финансист Джеффри Эпштейн, осужденный за сексуальные преступления, интересовался недвижимостью во Львове. В частности, речь шла о доме на улице Бориса Романицкого, 24.
Об этом говорится в материале BBC News Украина.
Что это за вилла?
Файлы Эпштейна содержат переписку между Джеффри Эпштейном, Анастасией Сирооченко, бухгалтером Майклом Стейном и Джоном Томлинсоном, вероятным агентом по недвижимости, о покупке дома. Оно датируется 2017 годом.
Этот дом был построен как вилла в 1894 году, а его владелицей была Гощук Катажина (Екатерина).
Живописная архитектура в стиле историзма. Неоренессанс, вполне характерен для Львова,
– рассказала Татьяна Казанцева, украинский историк архитектуры.
По ее словам, дом расположен в районе Кастелевка – жилом участке Львова между современными улицами Генерала Чупринки, Горбачевского, Кастелевка и Кольберга. В то же время историк отметила, что расположение этого дома является не "очень выгодным", ведь он стоит внизу.
Сейчас в доме по адресу Бориса Романицкого, 24 якобы проживают люди.
О связи Эпштейна и виллы во Львове рассказала также писательница Оксана Забужко.
Говорят, Эпстайн перед арестом почти успел завершить во Львове сложную многолетнюю сделку по покупке прекрасной (сейчас несколько обветшавшей без хозяина) довоенной виллы на Кастеливке,
– написала она.
По словам Забужко, деятельность Эпштейна в Украине была невозможна без местных посредников. По ее мнению, операцию курировали украинские контакты, подконтрольные России, занимавшиеся "черным риэлтерством" и торговлей людьми.
О каких новых файлах Эпштейна идет речь?
30 января 2026 года в открытый доступ попали более 3 миллионов страниц материалов, включая тысячи видео и сотни тысяч изображений, связанных с делом финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в сексуальной эксплуатации и торговле людьми.
В новых файлах имя Дональда Трампа упоминается более 38 тысяч раз. В документах есть свидетельства об обвинении президента США в якобы изнасиловании 13-летней девочки.
Глава Кремля Путин также мог быть замешан в деле Эпштейна. Его фамилия более 1000 раз упоминается в файлах.