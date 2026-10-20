Во Франции подожгли 143-летнюю ратушу Лиможа: почему это историческое здание примечательно

Во Франции подожгли 143-летнюю ратушу, которая была одним из архитектурных памятников Лиможа. Во время пожара обрушилась центральная башня, а огонь уничтожил парадные залы здания.

Что известно о пожаре в исторической ратуше Лиможа во Франции

Пожар произошел 17 октября 2026 года во время массовых протестов во Франции. На видео очевидцев видно, как пламя охватило шиферную крышу ратуши, после чего обрушилась центральная башня, сообщает Dezeen.

Огонь нанес значительные повреждения ратуше. Деревянные и металлические конструкции крыши разрушены, а парадные залы и зал бракосочетаний выгорели. В то же время большая каменная лестничная клетка уцелела. Пожарным также удалось спасти часть ценных предметов, в частности фарфор, который хранился внутри здания.

Мэр Лиможа уже призвал восстановить ратушу по примеру собора Парижской Богоматери. Он также пострадал от масштабного пожара в 2019 году, но после пяти лет реставрации вновь открылся в 2024 году. Однако в случае с ратушей полный масштаб разрушений еще не определен, поэтому пока неизвестно, удастся ли полностью восстановить историческое здание.

Когда была построена ратуша Лиможа и почему она примечательна

По данным Министерства культуры Франции, ратуша Лиможа строилась с 1879 по 1883 год, а торжественное открытие состоялось 14 июля 1883 года. Для сооружения выбрали место, где когда-то располагался древнеримский форум. Средства на строительство город получил благодаря наследству состоятельного местного жителя Альфреда Фурнье.

Ратуша Лиможа / Фото Shutterstock

Архитектора определили по результатам конкурса, на который было подано 27 проектов. Победил парижанин Шарль-Альфред Леклерк, хотя его первоначальный замысел оказался слишком дорогостоящим. Из-за этого пришлось отказаться от части роскошной отделки.

Ратуша была построена в стиле неоренессанса с элементами архитектуры эпохи Людовика XIII. Ее внешний вид отчасти напоминал парижскую ратушу. Здание состояло из трех основных частей с высокими шиферными крышами, над которыми возвышалась 43-метровая башня с часами.

Для нижней части сооружения использовали местный гранит, а фасады облицевали известняком. Главный вход украшали колонны, скульптуры и балюстрады. На фасаде также разместили четыре мозаичных медальона с изображениями известных деятелей региона.

Не меньше внимания уделили внутренней отделке. В ратуше обустроили парадные залы, зал для бракосочетаний и большую каменную лестничную клетку. Потолки украсили художественными росписями, а возле лестницы разместили декоративные панно с историческими сюжетами. Над интерьерами работали французские художники, в частности Анри-Поль Мотт и Жан-Жозеф Вертс.

Еще одной особенностью ратуши стал восьмиметровый фонтан, установленный перед зданием в 1893 году. Его создали по проекту архитектора Шарля Женюи из бронзы, розового гранита и фарфора. Последний материал был выбран неслучайно, ведь Лимож издавна известен своим фарфоровым производством.

Напомним, 17 октября Францию охватили массовые протесты, в ходе которых пострадали не только магазины и автомобили, но и общественные здания. В частности, в Лионе протестующие подожгли городское управление туризма, а в Марселе ворвались в мэрию.