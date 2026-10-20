Що відомо про пожежу в історичній ратуші Ліможа у Франції

Пожежа сталася 17 жовтня 2026 року під час масових протестів у Франції. На відео очевидців видно, як полум'я охопило шиферний дах ратуші, після чого обвалилася центральна вежа, повідомляє Dezeen.

Вогонь завдав значних пошкоджень ратуші. Дерев'яні та металеві конструкції даху зруйновані, а парадні зали та зала одружень вигоріли. Водночас велика кам'яна сходова клітка вціліла. Пожежникам також вдалося врятувати частину цінних предметів, зокрема порцеляну, яка зберігалася всередині будівлі.

Мер Ліможа вже закликав відновити ратушу за прикладом собору Паризької Богоматері. Він також постраждав від масштабної пожежі у 2019 році, але після п'яти років реставрації знову відкрився у 2024 році. Однак у випадку з ратушею повний масштаб руйнувань ще не визначили, тому поки невідомо, чи вдасться повністю відновити історичну будівлю.

Коли збудували ратушу Ліможа та чим вона особлива

За даними Міністерства культури Франції, ратушу Ліможа будували з 1879 до 1883 року, а урочисте відкриття відбулося 14 липня 1883 року. Для споруди обрали місце, де колись розташовувався давньоримський форум. Кошти на будівництво місто отримало завдяки спадщині заможного місцевого жителя Альфреда Фурньє.

Ратуша Ліможа / Фото Shutterstock

Архітектора визначили за результатами конкурсу, на який подали 27 проєктів. Переміг парижанин Шарль-Альфред Леклерк, хоча його початковий задум виявився надто дорогим. Через це від частини розкішного оздоблення довелося відмовитися.

Ратушу звели у стилі неоренесансу з елементами архітектури часів Людовика XIII. Її зовнішній вигляд частково нагадував паризьку ратушу. Будівля складалася з трьох основних частин із високими шиферними дахами, над якими височіла 43-метрова вежа з годинником.

Для нижньої частини споруди використали місцевий граніт, а фасади облицювали вапняком. Головний вхід прикрашали колони, скульптури та балюстради. На фасаді також розмістили чотири мозаїчні медальйони із зображеннями відомих діячів регіону.

Не менше уваги приділили внутрішньому оздобленню. У ратуші облаштували парадні зали, залу одружень і велику кам'яну сходову клітку. Стелі прикрасили художніми розписами, а біля сходів розмістили декоративні панно з історичними сюжетами. Над інтер'єрами працювали французькі художники, зокрема Анрі-Поль Мотт і Жан-Жозеф Вертс.

Ще однією особливістю ратуші став восьмиметровий фонтан, встановлений перед будівлею у 1893 році. Його створили за проєктом архітектора Шарля Женюї з бронзи, рожевого граніту та порцеляни. Останній матеріал обрали невипадково, адже Лімож здавна відомий своїм порцеляновим виробництвом.

Нагадаємо, 17 жовтня Францію охопили масові протести, під час яких постраждали не лише магазини та автомобілі, а й громадські будівлі. Зокрема, у Ліоні протестувальники підпалили міське управління туризму, а в Марселі увірвалися до мерії.