Почти 6,1 миллиарда за лишние метры: где украинцы заплатили больше всего налога

В 2026 году украинцы уже уплатили почти 6,1 миллиарда гривен налога за лишние квадратные метры. Больше всего средств поступило из нескольких регионов, причем один из них заметно опередил все остальные.

Где украинцы заплатили больше всего налога на недвижимость

За первое полугодие 2026 года владельцы жилой и нежилой недвижимости уплатили в местные бюджеты почти 6,1 миллиарда гривен. Это на 8,6% больше, чем за тот же период 2025 года, сообщили в Государственной налоговой службе.

В целом налог уплатили более 500 тысяч владельцев недвижимости. Эти деньги остаются в местных бюджетах, поэтому общины могут направлять их на собственные нужды.

Наибольшую сумму получил бюджет Киева – 1,2 миллиарда гривен. Столица заметно опередила все области по сумме налога.

Среди областей больше всего налога уплатили:

в Киевской области – 674,3 миллиона гривен;

в Днепропетровской области – 620 миллионов гривен;

во Львовской области – 602,8 миллиона гривен.

Как рассчитать налог на недвижимость в 2026 году

Налог начисляется только за площадь, превышающую установленный льготный предел. Для квартиры он составляет 60 квадратных метров, для дома – 120 квадратных метров, а для квартиры и дома, находящихся в собственности одного человека, – 180 квадратных метров.

Ставку определяет местный совет, но она не может превышать 1,5% минимальной зарплаты за каждый сверхнормативный квадратный метр. В 2026 году уплачивают налог за 2025 год, поэтому для расчета берут минимальную зарплату по состоянию на 1 января 2025 года. Максимальная ставка составляет 120 гривен за квадратный метр сверх нормы.