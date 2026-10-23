От 1,1 миллиона гривен за квартиру: где в Украине самые дешевые новостройки осенью 2026 года

Цены на квартиры в новостройках Украины различаются почти втрое в зависимости от города. Самое дешевое жилье продается преимущественно в прифронтовых регионах, тогда как самое дорогое – на западе страны.

Где в Украине самый дорогой и самый дешевый квадратный метр осенью 2026 года

По данным ЛУН, в октябре 2026 года самый дорогой квадратный метр в новостройках – во Львове, 70 100 гривен. В Киеве его стоимость составляет 65 400 гривен, в Черновцах – 55 200 гривен, а в Виннице и Ужгороде – по 54 300 гривен.

На цены на жилье влияет ситуация с безопасностью, от которой зависят спрос и заинтересованность покупателей. Самые высокие цены на новостройки преобладают в городах западной и центральной Украины, расположенных дальше от линии фронта. В то же время на стоимость влияет не только ситуация с безопасностью.

Самые низкие цены на квадратный метр в новостройках – в Запорожье, где он стоит 24 100 гривен. В Сумах стоимость составляет 26 000 гривен, в Харькове – 28 600 гривен, в Николаеве – 31 700 гривен, а в Чернигове – 37 200 гривен. За год цены в Запорожье и Сумах не изменились, а в Харькове выросли лишь на 1%.

Сколько стоят однокомнатные квартиры в новостройках

Если сравнивать медианную цену самых дешевых однокомнатных квартир в новостройках, дороже всего такое жилье стоит в:

Львове – 3,3 миллиона гривен;

Киеве – 3 миллиона гривен;

Виннице – 2,5 миллиона гривен;

Днепре – 2,3 миллиона гривен;

Ровно и Ужгороде – по 2,2 миллиона гривен.

Самые дешевые однокомнатные квартиры в новостройках можно найти в Запорожье, Сумах и Николаеве – в среднем квартира в новостройке в этих городах стоит 1,1 миллиона гривен. В Харькове такое жилье стоит 1,3 миллиона гривен, а в Чернигове – 1,6 миллиона гривен.

Напомним, в 2026 году украинцы при выборе жилья все чаще обращают внимание на безопасность и автономность. По результатам опроса, резервное электроснабжение важно для 68% покупателей квартир и 60% арендаторов, тогда как цена остается главным критерием для обеих групп.