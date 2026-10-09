Лишь каждую пятую квартиру в Украине можно снять с домашними животными: где самый большой выбор

Снять жилье с домашним животным в Украине значительно сложнее. Лишь каждая пятая квартира подходит для проживания с кошкой или собакой, хотя в некоторых областях выбор заметно шире.

Где в Украине можно снять квартиру с котом или собакой

По данным исследования DIM.RIA и UAnimals, в конце сентября 2026 года в Украине насчитывалось 3 425 pet-friendly квартир, или всего 18% от всех предложений аренды.

Среди квартир с новым ремонтом было 3 335 предложений, где разрешалось проживать с животными. Среди частных домов – 700 таких объявлений.

Наибольшая доля квартир, где разрешают жить с животными, пришлась на Черниговскую и Сумскую области – по 40%. В Днепропетровской области таких объявлений было 30%, а в Кировоградской – 25%. В Киеве и Одесской области этот показатель составлял 18%, во Львовской области – 17%.

Наименьшая доля pet-friendly квартир была в Тернопольской и Ивано-Франковской областях – 6% и 5% соответственно. Высокие показатели в Черниговской и Сумской областях можно объяснить тем, что квартир в аренду там в целом немного.

В Черкасской и Черниговской областях все объявления об аренде частных домов разрешали проживание с животными, хотя самих предложений в этих областях было мало. На Буковине доля домов, разрешающих проживание с домашними животными, составляла 67%, в Днепропетровской области – 62,4%, а во Львовской области – 56%. Ниже были показатели в Полтавской (40%), Хмельницкой (38,1%), Киевской (29,3%) областях и в Киеве (27,4%).

Где больше всего pet-friendly квартир в Киеве

В Киеве больше всего pet-friendly квартир предлагалось в Печерском районе – 964. В других районах столицы таких объявлений было значительно меньше:

Шевченковский и Голосеевский – по 249;

Дарницкий – 220;

Соломенский – 155;

Оболонский – 105;

Днепровский – 87;

Подольский – 82;

Святошинский – 52;

Деснянский – 42.

Почему владельцы квартир отказывают арендаторам с домашними животными

Владельцы квартир часто опасаются, что кошки или собаки повредят мебель, пол или двери. Животные могут оставить царапины на мебели, пятна на текстиле или неприятные запахи.

Даже если в объявлении нет прямого запрета на домашних животных, это не означает, что владелец согласится сдать квартиру человеку с котом или собакой. Поэтому о питомце лучше сообщать еще до просмотра жилья. Так арендатор сможет сразу выяснить, разрешает ли владелец проживание с животным, и не тратить время на квартиры, которые ему не подходят.

Напомним, при выборе жилья украинцы все чаще обращают внимание на наличие резервного питания, автономного отопления и укрытия. Эти условия стали важными как для покупателей квартир, так и для арендаторов.