Район с самым доступным жильем: какова цена квартир в Киеве
- Печерский район в Киеве является самым дорогим для покупки жилья, с ценами на вторичном рынке от 140 до более 200 тысяч долларов.
- Деснянский район является самым доступным, где 1-комнатная квартира стоит чуть более 50 тысяч долларов.
Как на первичном, так и на вторичном рынке Киев лидирует по ценовому диапазону. При этом в разрезе районов столицы самым дорогим остается Печерский, а самым дешевым - Деснянский.
Сколько стоит купить квартиру в Киеве на вторичном и первичном рынках и где по районам столицы жилье обойдется дороже всего, передает 24 Канал со ссылкой на исследование DIM.RIA.
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Цены на первичном и вторичном рынках столицы
Согласно исследованию, лидерство по стоимости квадратного метра на первичном рынке занимает Киев, ведь цена в новостройках составляет 1 407 долларов.
Таким образом, квартира площадью от 30 до 45 квадратных метров в столице обойдется в среднем в 42 – 63 тысячи долларов.
Дім – це набагато більше, ніж просто квадратні метри. Важливо, аби поряд було все, що необхідно для життя. Саме тому девелопери у Києві та Львові зводять житлові комплекси у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Якщо ви шукаєте саме такий варіант, зверніть увагу на РІЕЛ. Девелопер у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах Києва та Львова.
Зато на вторичном рынке Киев также не сдает позиций, ведь в список областей и городов с наибольшим ростом количества объявлений о продаже жилья в июне входит и столица.
Заметьте! Самое дорогое жилье на вторичном рынке фиксируется в Киеве. Например, наибольшая стоимость за 1-комнатную квартиру составляет более 140 тысяч долларов.
Стоимость квартир по районам Киева в июне 2025 года / Инфографика DIM.RIA
Какой район столицы самый дорогой и самый дешевый
Если анализировать цены всех районов Киева, то самым дорогим окажется Печерский район с ценами на квартиры на вторичном рынке от 140 тысяч долларов до более 200 тысяч долларов в зависимости от количества комнат.
В то же время самым доступным районом станет Деснянский, где 1-комнатная квартира обойдется в чуть больше, чем 50 тысяч долларов.
Обратите внимание! Кроме покупки жилья на вторичном и первичном рынке, Киев остается самым дорогим городом еще и для аренды: средняя стоимость в июне составила 18,4 тысячи гривен. Самый дорогой район по аренде – Шевченковский район со средней стоимостью в 23,3 тысячи гривен.