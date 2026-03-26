Где цены выросли на 75% и в каких городах больше всего новостроек: что происходит на рынке недвижимости
- Рынок недвижимости адаптируется к изменениям после 2022 года: в 2024 году в Украине было выведено на рынок 224 жилых комплекса, что на 17% больше, чем в предыдущем году. Однако это все еще примерно половина от уровня 2021 года.
- Средняя стоимость жилья на первичном рынке выросла, особенно в западных регионах, где, например, в Ивано-Франковске рост составил около 75%.
Первичный рынок жилья в Украине изменился за годы большой войны. И наиболее ощутимы эти изменения на западе страны, ведь здесь цены растут наиболее динамично из-за миграции и высокого спроса. Кроме того, рынок, в частности первичный, работает уже по другим правилам, чем раньше, но к этим условиям удалось адаптироваться.
Восстановился ли первичный рынок недвижимости в Украине после 2022 года?
Руководитель по работе с девелоперами в ЛУН Елена Унаньян рассказала для 24 Канала, что если ориентироваться на довоенные показатели, а это количество сделок или объемы строительства, то рынок недвижимости их еще не достиг.
Кроме того, по словам Елены, некорректно говорить о первичном рынке как таком, восстанавливающемся. Дело в том, что он стабилизируется и адаптируется к новым условиям, например внутренняя миграция, изменение спроса, риски безопасности и тому подобное.
Сегодня рынок работает в новых реалиях – с более низкими объемами, более осторожным спросом и выборочными решениями со стороны покупателей, но при этом с постепенным восстановлением активности. Поэтому корректнее говорить не о восстановлении, а о новом этапе развития.
В то же время если говорить о спросе на первичном рынке, то по данным ЛУН, в 2023 – 2024 годах опрос девелоперов составил, что этот уровень составлял около 20% от довоенного.
- То есть в 2023 году было продано около 30 тысяч квартир,
- А в 2024 чуть больше 25 тысяч, что означает, что рынок несколько просел,
- В то же время по отзывам девелоперов, 2025 год выглядит сильнее.
Впрочем, на самом деле динамика очень неравномерная: кто-то говорит о +20 – 25% продаж, а кто-то – даже +40 – 50%, что часто объясняется низкой базой предыдущего года. То есть спрос восстанавливается, но пока нестабильно и очень зависит от конкретного проекта,
– добавляет Унаньян.
Где концентрируется спрос на жилье больше всего?
По данным ЛУН, в 2024 году девелоперы вывели в продажу 224 жилых комплекса (без учета коттеджных городков), что на 17% больше, чем годом ранее.
Заметьте! Это все еще примерно половина от уровня 2021 года, когда стартовало около 430 жилых комплексов.
Елена Унаньян добавляет, что прямо сопоставить динамику запусков с динамикой спроса сложно из-за отсутствия точных данных.
Но важно учитывать специфику рынка: большинство проектов финансируются за счет покупателей, поэтому девелоперы редко запускают новые ЖК без спроса,
– говорит она.
Поэтому рост количества новых проектов – это одновременно и сигнал о наличии спроса, и о постепенном возвращении уверенности девелоперов.
Например, в Киеве увеличение количества стартов не означает пропорционально рост спроса, но свидетельствует о его стабилизации.
В то же время этот спрос имеет и четкую региональную концентрацию. По состоянию на декабрь 2025 года, 44% всех жилых комплексов в продаже сосредоточены в Киевском и Львовском регионах – это два ключевых центра спроса и предложения.
Несмотря на это, рынок не ограничивается только этими регионами:
- Более 100 ЖК в продаже есть также в Одесской и Ивано-Франковской областях,
- Еще 79 – в Хмельницкой.
Что изменилось со стоимостью недвижимости в новостройках?
В целом на первичном рынке наблюдается ощутимый рост цены. Данные ЛУН свидетельствуют, что в большинстве городов Украины фиксируется рост, особенно в западных регионах.
Поэтому на западе Украины на новостройки выросли минимум на треть в долларе. Лидером является Ивано-Франковск – там рост составил около 75%,
– отмечает госпожа Елена.
Среди причин такого роста является внутренняя миграция: увеличение количества людей в этих регионах сформировало дополнительный спрос на жилье, что, соответственно, повлияло и на цены.
По состоянию на 26 марта, говорится на сайте ЛУН, средняя стоимость за метр квадратный на первичном рынке в ряде областей составляет:
- Во Львове цена является самой высокой – 62,3 тысячи гривен за метр квадратный (прирост за последний год – 12%),
- На втором месте в рейтинге по стоимости Ужгород – 50,4 тысячи гривен (+4%),
- В Виннице средняя цена составляет 46,7 тысячи, а прирост + 15%,
- В Черновцах – 45 тысяч гривен (+7%),
- В Ровно несколько ниже стоимость уже – 44,6 тысячи, но прирост аж +17%,
- Луцк также недалеко в рейтинге – 42 тысячи гривен (+ 15%),
- В то же время Ивано-Франковск – 40,8 тысячи гривен (+14%),
- Хмельницкий и Тернополь имеют самую низкую среднюю стоимость за метр квадратный – это 34,5 тысячи и 36 тысяч гривен соответственно, впрочем прирост за год в этих городах среди других самый высокий, а именно 23% и 20%.
Что будет определять будущее рынка и какую роль играет в этом "еОселя"?
Если же говорить о ближайшем будущем, а это следующие 1 – 2 года, развитие рынка будет определять целый ряд факторов, среди которых ключевой будет оставаться ситуация с безопасностью.
Мы уже видим, что любые положительные изменения или даже короткие периоды стабильности сразу влияют на поведение покупателей и девелоперов. В то же время спрос существует даже сейчас – украинцы продолжают покупать жилье,
– отмечает госпожа Елена.
Также кроме безопасности, важную роль играют: доступность ипотеки, в частности "еОсели", экономическая ситуация и покупательная способность.
Интересно, что сейчас долю программы "еОселя", по словам Унаньян, трудно оценить на первичном рынке, но несмотря на это, целом на рынке такие сделки могут составлять менее 10%.
В то же время роль этой программы является более важной для отдельных девелоперов. То есть у компаний, которые работают с программой, доля сделок может достигать даже 20 – 30% и более.
Почему квартиры в новостройках могут вырасти в этом году еще больше?
Обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак для "День.LIVE" рассказала, что стоимость квартир в новостройках может вырасти до 30%, но такой рост может коснуться не всех объектов, а только тех, которые имеют высокую готовность и четкие сроки сдачи.
Среди причин такого роста может быть дефицит и фоне стабильного спроса. Кроме того, подорожание объясняется и тем, что растет стоимость ремонта. Поэтому расходы по этому поводу могут составлять до 50 – 70% от цены квартиры.
В общем наибольший интерес к росту имеют объекты без задержек строительства. А те проекты, которые с неопределенными сроками, демонстрируют слабый спрос и медленный рост цен.