Год застройки очень важен: как он влияет на стоимость недвижимости

Стоимость квартир зависит не только от района, площади и инфраструктуры. На цену недвижимости влияет и период ее возведения.

Каковы цены на квартиры в домах, возведенных в разный период, 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные ЛУН.

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Как год застройки влияет на цену квартиры

В пример возьмем жилье в Киеве. Согласно данным портала самые низкие средние цены на столичные квартиры в хрущевках (возведенные в период с 1956 по 1969 годы) – примерно 40 тысяч долларов за однокомнатную квартиру. Жилье в панельных домах 1969 – 1991 годов застройки предлагают по чуть более высоким ценам – в среднем 41 тысяча долларов. Стоимость квартир обусловлена тем, что такие квартиры часто имеют устаревшую планировку, низкую энергоэффективность и требуют ремонта.

Помещения в домах, построенных в 1991 – 2010 годах продают уже существенно дороже, средняя цена там – 65 тысяч долларов. Большая стоимость объясняется тем, что в таком жилье лучше планировки, большие площади, есть современные коммуникации и лифты.

Самыми дорогими остаются квартиры в новостройках (возведенные после 2010 года). Средняя цена однокомнатной квартиры там составляет 75 тысяч долларов. Новые дома имеют современный дизайн, улучшенную инфраструктуру, построены из более качественных материалов.

Почему старые квартиры дешевле

Жилье на вторичном рынке, особенно в зданиях, возведенных давно, дешевле из-за определенных факторов:

старые здания могут иметь проблемы с коммуникациями, крышами;

неудобная планировка квартир, в частности маленькие или узкие комнаты;

отсутствие лифтов и паркинга.

Зато для сооружения новых домов используют современные материалы, поэтому в новых квартирах и планировка лучше, и есть возможность перепланировки. К тому же новостройки часто расположены в ЖК, где есть магазины, места для парковки, зоны отдыха. Поэтому цены на такое жилье и дороже.