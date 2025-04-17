Жилья просто не хватает: в каких городах Европы люди выступают за ограничение аренды для туристов

В Европе есть немало городов, которые можно назвать самыми популярными и привлекательными для туристов. К сожалению, в некоторых городах постоянный поток путешественников создает дефицит жилья для местных.

Жители популярных европейских городов настаивают на ограничении краткосрочной аренды, пишет 24 Канал, ссылаясь на Financial Times. Речь идет о туристических городах Италии, Испании и Португалии.

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Италия

В 2022 году в Италии создали объединение Alta Tensione Abitativa ("Жилье высокого напряжения"). Целью было повлиять на создание ограничений по краткосрочной аренде. Особый акцент ставили на города, где администрации сталкиваются с жилищным кризисом.

В том же году итальянский парламент одобрил специальный закон, который позволяет Венеции вводить лимит на краткосрочную аренду. Это пока единственный город в Италии, которому предоставили такое право.

Однако на решение местных властей там жалуются: "Правила, разработаны Венецией, очень легкие и неэффективные. Количество мест, доступных для туристов, больше, чем количество мест, доступных для проживания людей", – объяснил Никола Пелликани, бывший венецианский депутат.

Итальянский дворик / Фото Pexels

Испания

Недавно в Испании снова состоялись демонстрации против высоких цен на аренду жилья. Люди скандировали: "Уберите Airbnb из наших районов".

Некоторые считают, что краткосрочная аренда – проблема поверхностная, мол, арендодатели просто хотят максимизировать прибыль, поэтому ставят космические цены. А некоторые считают, что проблема глобальнее и среди причин называет недостаток жилого фонда.

Вершины споры достигли в Барселоне – город сейчас в процессе полного запрета краткосрочной аренды. В июне 2024 года городские власти заявили, что до 2028 года отменит около 10 000 действительных лицензий.

Португалия

За последние 20 лет цены на недвижимость существенно выросли. Стоимость жилья в некоторых городах страны сейчас одни из самых высоких в Европе.

Взлету цен поспособствовала, в частности, полученная денежная помощь в 2011 году после финансового кризиса. Этот период сопровождался притоком состоятельных людей и вытеснением местных жителей с рынка недвижимости.

В декабре 2024 года муниципалитет Лиссабона одобрил проведение общегородского референдума о полном запрете аренды жилья. Однако Конституционный суд Португалии вмешался и не допустил этого.