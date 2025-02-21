Стоит на руинах колокольни и был под угрозой из-за скандала: чем особенный отель "Салют" в Киеве

В историческом центре Киева расположен отель "Салют", который завершили возводить более 40 лет назад. Сооружение стоит на руинах колокольни собора и было под угрозой из-за слов руководителя проекта чиновнику.

Историю столичной гостиницы "Салют" 24 Канал рассказывает со ссылкой на тикток Елены Иванченковой.

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История гостиницы "Салют"

Расположен отель в Киеве, на улице Ивана Мазепы. Здание – яркий пример модернизма. Архитекторами были Авраам Милецкий, Владимир Шевченко, Неля Слогоцкая, Дмитрий Чужой.

Отель могли назвать "Виктория", однако верхушка партии отклонила это название, согласовав "Салют". Его начали строить в 1975 году и завершили в 1984 году. По первоначальному замыслу отель должен был иметь 18 этажей.

Но без скандалов не обошлось. Во время строительства столкнулись два мира – бюрократия и прогрессивная тогдашняя архитектура. Один из топ-чиновников заявил, что его имя должны вписать в творческий коллектив. Мужчина хотел, не участвуя в возведении отеля, получить порцию славы. Однако руководитель проекта ему отказал. Это стало фатальным для строительства здания – финансирование резко урезали, идеи сократили, строительство заморозили на несколько лет. Архитекторы были шокированы и подавлены и начали работать над новой идеей отеля.



Отель "Салют" в Киеве имеет давнюю историю / Фото из фейсбука отеля "Салют"

"Салют" стоит на руинах колокольни Военного Никольского собора, который большевики демонтировали в 1930-х годах. Архитекторы проектировали минимальную площадь опоры, чтобы отойти от фундаментов колокольни. Но визуально построить такое здание, которое бы напоминало о ней.

Отель не имеет статуса памятника архитектуры

Сейчас отель не имеет статуса памятника архитектуры. И если ему не предоставить этот статус, то новые владельцы не будут иметь обязательства сохранять здание.

По состоянию на февраль 2025 года отель работает. С балконов номеров открывается вид на Лавру, Днепр и Левый берег. На последнем этаже расположен конференц-зал, который можно арендовать, и смотровая площадка, которая сейчас закрыта.

К слову, в декабре 2024 года Нацбанк получил право на продажу отеля "Салют".

История отеля "Салют" в Киеве: смотрите видео