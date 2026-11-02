В Карпатах продают заброшенный дом по цене автомобиля: что сохранилось внутри

В Карпатах за 18 тысяч долларов продают старую гуцульскую хату, в которой уже давно никто не живет. Несмотря на запущенное состояние, дом сохранил немало интересных деталей, а вместе с ним покупатель получит большой земельный участок.

Как выглядит старая гуцульская хата за 18 тысяч долларов

Старую гуцульскую хату выставили на продажу в Ивано-Франковской области, о чем рассказал мужчина по имени Назарий в своем TikTok.

Хату необходимо отремонтировать и привести в порядок, однако, по словам мужчины, крыша и стены остались в хорошем состоянии. Он утверждает, что в хате можно жить и постепенно ее восстанавливать.

Девелопер РІЕЛ та Bosphorus Development відкрили продаж третьої черги житлового комплексу бізнес-класу Maxima Residence на Печерську. Проєкт реалізується у центрі столиці на вул. Євгена Коновальця та передбачає сучасну архітектуру, підземний паркінг, просторе лобі та багатофункціональні зони для мешканців. Формат відповідає запиту на якісний міський продукт бізнес-сегменту. Для інвестора це може бути варіантом із потенційною капіталізацією, що залежить від ринкових умов.

Внутри сохранились предметы, напоминающие о быте бывших обитателей. В частности, в доме остались прочная дубовая кровать и традиционная гуцульская печь. На стенах до сих пор можно увидеть старые газеты 1990-х годов, которыми когда-то оклеили комнаты.

Вместе с домом за 18 тысяч долларов продают стайню и 1,5 гектара земли. По словам Назария, 25 соток предназначены под застройку. На территории есть ровное поле, яблоневый сад и небольшой ручей, а часть участка простирается до леса. После расчистки часть земли также можно использовать для выпаса скота.

Усадьба расположена среди Карпатских гор, а рядом с домом нет соседей. Добраться до дома можно на внедорожнике, хотя заросший подъезд требует расчистки. Назарий также рассказал, что ниже участка прокладывают дорогу.

Видео с объявлением о продаже вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях. Часть пользователей считает цену завышенной, а некоторые оценили сам дом всего в 500–3 000 долларов. Другие комментаторы проявили интерес к хозяйству.

Напомним, супруги купили старый заброшенный дом и за месяц успели расчистить двор, привести в порядок одну из комнат и летнюю кухню. Также владельцы почти завершили обустройство канализации, однако до полноценного ремонта дома еще не приступили.