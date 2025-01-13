Как создать идеальный интерьер в стиле украинской этники: полезные советы

Украинский этнический стиль становится все более популярным в дизайне интерьеров. Сочетание природных материалов, ярких орнаментов и теплых оттенков помогает создать уютную атмосферу, которая напоминает о народных традициях.

О том, как превратить свой дом в настоящий этнический островок, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Kupistul.ua.

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Природные материалы

Основа украинского стиля – это природные материалы. Использование в интерьере дерева, камня, льна, хлопка, керамики и глины поможет создать уют. Деревянный пол светлых тонов, деревянная мебель, льняные скатерти, салфетки, вышитые наволочки на подушках придадут аутентичности.

Также стоит обратить внимание на грубую, немного не обработанную текстуру мебели и стен. Это дает возможность создать ощущение ручной работы.



Для украинского стиля характерно использование природных материалов / Фото kupistul.com

Вышивка и орнаменты

Орнаменты, которые используют в традиционной украинской вышивке, – это не только декорация, но и символы. Их можно ввести в интерьер через полотенца, наволочки, скатерти. Красные, черные, зеленые и синие цвета в узорах будут передавать древние символы, но одновременно будут и ярким акцентом в интерьере дома.

Также традиционные орнаменты можно использовать на керамических изделиях, мебели и даже на стенах.



Вышивка и орнаменты создадут этническую атмосферу / Фото kupistul.com

Предметы ручной работы

Керамические изделия, вышивки и другие элементы народного ремесла – это то, без чего невозможно представить украинский стиль. Используйте тарелки, кувшины, горшки с росписью. Например, декоративными тарелками можно украсить стены, кувшины и глиняная посуда – отличный вариант для шкафов-витрин, буфетов или открытых полок. Кроме того, кувшин можно выращивать как вазу.

Традиционные изделия добавляют интерьеру аутентичности и изысканности одновременно.



Предметы ручной работы прекрасно могут прекрасно дополнить этнический интерьер / Фото kupistul.com

Растительные мотивы

Украинский этнический стиль имеет тесную связь с природой. Для декора стен, мебели или текстиля можно использовать растительные мотивы, например, петриковская роспись. Она предусматривает изображение ярких цветов, листьев и ягод. Это поможет оживить интерьер, придав ему ярких красок.

Засушенные цветы и полевые растения в вазах, живые вазоны и комнатные растения – все это создаст ощущение близости к природе, даже если вы живете в большом городе.



Растительные мотивы – часть украинского стиля / Фото kupistul.com

Цветовая палитра

Украинский стиль – это о тяготении к теплым, успокаивающим оттенкам. Цвета, которые создают спокойную атмосферу, – бежевый, белый, коричневый, зеленый. В то же время красный и синий добавляют ярких акцентов. Именно такие цвета видим в отделке традиционной украинской вышиванки и декоративных орнаментах.



Для украинской этники характерны теплые спокойные тона / Фото kupistul.com

Использование украинских символов и традиционных мотивов

Чтобы подчеркнуть этнический стиль в доме, необязательно перегружать интерьер. Достаточно добавить лишь несколько простых, но характерных элементов.

Как вариант можно разместить в комнате картины с украинскими пейзажами или выбрать постельное белье с вышивкой или вышитые полотенца с традиционными мотивами. Отличным акцентом в гостиной или спальне будет ковер ручной работы с традиционным украинским орнаментом.



Иногда достаточно нескольких акцентов в интерьере для создания стиля / Фото kupistul.com

Также в интерьере можно использовать декоративные ночь или камин, если есть такая возможность. Атмосферу создаст и свет, который в украинском интерьере должен быть мягким и теплым.